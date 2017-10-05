День учителя, Земфира и Литвинова, парк "Изумрудный": обзор соцсетей

День учителя
5 октября отмечается Всемирный день учителя. Пользователи соцсетей накануне принимали участие во флешмобе #Любимыйучитель, а сегодня делятся снимками в своих аккаунтах.
Читать подробнее: Йода и доктор Хаус: в Twitter креативно подошли к флешмобу #Любимыйучитель
Как в Барнауле и Сибири отпраздновали этот день, как поздравляли учителей и что дарили — смотрим, чем делились пользователи соцсетей в этот праздник.
Я очень редко здесь затрагиваю тему работы и наверное иногда всем кажется, что я больше путешествую, но это не так. 5 дней в неделю, по 8, а иногда и по 10 часов, я провожу время в студии, учу своих крошек-картошек, зефирок-балеринок и деток-конфеток и безумно этому рада ✨👯 А ведь в детстве я мечтала стать археологом, балериной, космонавтом, спасателем всего мира, но никогда учителем. Шли года, я шла по нелёгкому пути ученицы, затем студента и наконец выпускницы. А сегодня Я — Учитель!✨👯✨ * * * #деньучителя #деньучителя2017 #праздник #happy #goodmorning #маленькаябалерина #ballet #balletgirl #яучитель
Спасибо за терпение и талант учительский, Пусть будут светлыми и радостными будни! Успехов Вам, здоровья и тепла! Учеников прилежных, счастья и добра! Тёплая осень #деньучителя2017 #сднемучителя #радырадовать 🎁🎉✨🚀 🤗 made by @lovelydecor_ru 🎈🎈🎈Дарите самые радостные эмоции! #деньвоспитателя #подароквоспитателю #корпоративныеподарки #корпоративныйподарок #подаркидляучителя #подаркимосква #подаркидрузьям #подарокучителю #подаркиколлегам #подароккоднювоспитателя #подаркидлявоспитателей #подаркидлялюбимых #сюрприз #подарочныйнабор #коднюучителя #подароквдетскийсад #подароквшколумосква #персонализированныйподарок #подаркидляколлег #подаркидляклиентов #подаркидлядрузей #длявоспитателя #интересныеподарки #дляучительницы #наденьучителя #цветочнаякоробочка #коробочкасцветами
Дорогие наши #Учителя и #Воспитатели с профессиональным #вас #праздником #❤️ #Спасибо за Ваш труд и развитие наших #детей за безмерную #любовь к своему делу🎉 #спасибо❤️ "Учитель – это не профессия, а призвание, образ жизни". #призвание #💡#профессия #профессиямечты #школа #россия #деньучителя #деньучителя2017 #5 #октябрь #деньзнаний #дети #инстадети #садик #воспитатель #ессентуки #сднемучителя #поздравления #🎊
Свадьба Земфиры и Ренаты Литвиновой
5 октября в ряде СМИ появилась информация о том, что известная рок-певица Земфира и актриса Рената Литвинова поженились.
Читайте подробнее: Земфира и Рената Литвинова поженились – СМИ
Сами звезды о данном событии ничего не сообщали и в соцсети не выкладывали никаких подтверждений, однако пользователи соцсетей активно обсуждают данную новость.
"Ой, че щас начнется.... Пусть будут счастливы!", "Совет да любовь", "Плодотворный творческий тандем", — пишут одни пользователи, другие намекают, что женщинам пора лечиться, а третьи призывают не верить недостоверным источникам информации.
Восстановление "Изумрудного"
На протяжении этой недели было много разговоров относительно рубок в парке и того, что появится на освобожденном месте. Пользователи соцсетей предполагали, что так расчищается место под застройку.
5 октября городские власти дали разъяснение по поводу того, что появится в парке, среди чего: парковка, место для купания, торговая зона.
Как барнаульцы отреагировали на такие изменения?
"Скорей бы сделали, люблю этот парк", "Будучи совсем маленьким, жил на Профинтерна, кафе "Сказка" и катамараны в "Изумрудном" по выходным как праздник", "Давно пора облагородить этот парк", — пишут горожане в комментариях, вспоминают свое детство, а также спорят о том, как должен выглядеть настоящий парк.
Комментарии