С Днем улыбки: топ-5 популярных улыбающихся мемов

Всемирный день улыбки отмечается сегодня, 6 октября. В интернете этому жесту отводится особое место. Мемов, обозначающих улыбку, которыми пользуются люди в соцсетях, много. В такой день Amic.ru вспомнил самые популярные из них.
Дед Гарольд
Фото мужчины взято с фотостока и просто не могло быть не замечено пользователями соцсетей из-за необычного выражения лица. За улыбкой просматривается боль. Потому интернет-общественность стала активно использовать его фото для обозначения неприятного события, которое люди скрывают за улыбкой.
Собака-улыбака
Впервые этот образ появился в 2009 году. Пользователь с ником ancle нашел фото пса у другого пользователя интернета smee_again, который разместил фото в отчете с хипстерского фестиваля. С тех пор пес стал мемом, призывающим людей не быть слишком серьезными, и получил другие вариации.
Довольный кот
Этот мем еще называют "котяка-улыбака", и он так же, как и пес, вызывает умиление и призыв улыбаться и не грустить.
Дукалис
Это выражение лица улыбающегося актера Сергея Селина (он же Дукалис) в интернете используют, чтобы показать душевность, милоту и доброту.
Ехидная улыбка Тоби Магуайром
Второе название этого мема – "Хитрый Человек-Паук". Кадр взят из третьей части фильмов о спайдермене "Враг в отражении".
С праздником, друзья! Amic.ru желает вам отличного настроения, и улыбайтесь чаще!
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