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Российское военное ведомство разместило в сети видео авиаудара ВКС РФ в Сирии по боевикам "Джебхат ан-Нусры" (террористическая организация, запрещена в РФ) в провинции Идлиб. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на РЕН ТВ.
Напомним, как сообщалось ранее, в результате авиаудара были ликвидированы 49 боевиков, включая семь полевых командиров "восточного сектора" экстремистской организации.
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Также в Минобороны сообщили об уничтожении самого крупного заглубленного арсенала "Джебхат ан-Нусры" в Сирии. На складе, который был расположен в районе населенного пункта Абу-эд-Духур, хранилось свыше тысячи тонн боеприпасов для ствольной и реактивной артиллерии.
Также в результате удара ВКС РФ глава террористической группировки Абу Мухаммед аль-Джуляни впал в кому.
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