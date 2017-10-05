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Нобелевскую премию текущего года в области литературы присудили родившемуся в Японии британцу Кадзуо Исигуро. Об этом в четверг, 5 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на постоянного секретаря Шведской академии Сару Даниус.
Отмечается, что Исигуро "в романах большой эмоциональной силы раскрыл бездну, скрывающуюся за нашим иллюзорным чувством связи с миром".
РИА Новости добавляет, что британец родился 8 ноября 1954 года в Нагасаки. Его семья переехала в Британию, когда писателю было пять лет. Вновь он вернулся на родину уже взрослым.
Литературную карьеру Исигуро начал в 1981 году с рассказов, а первый роман "Там, где в дымке холмы" он опубликовал в 1982 году. Известными его произведениями являются романы "Остаток дня", который удостоен Букеровской премии, "Не отпускай меня", признанный лучшим романом 2005 года по версии Time, а также "Погребенный исполин".
Первые книги писателя повествовали о Нагасаки и жизни там через несколько лет после окончания Второй мировой войны.Темы, которые исследует исигуро, касаются размышлений о памяти, о времени и о самообмане.
Подчеркивается, что премия по литературе присуждается автору "лучшего литературного произведения идеалистической направленности". В прошлом году лауреатом стал поэт и музыкант из США Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции".
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