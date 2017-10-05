Фото: kansas.com
Суд вынес обвинительный приговор в отношении экс-директора КГБУ соцобслуживания "Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Журавлики". Его признали виновным в получении взятки в крупном размере. Кроме этого, в мошенничестве в крупном размере признали виновным представителя одного из ООО, пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Следствие и суд установили, что с ноября по декабрь 2014 года в здании центра для детей директор лично и через посредника от представителя одной из фирм разными частями получал денежную взятку на общую сумму свыше 500 тысяч рублей. Данные средства он получил за незаконные действия в пользу ООО, которое представлял гражданин. Эти действия выражались в даче подчиненными сотрудникам центра указаний без проведения торгов заключить с предприятием договоры поставок разных товаров для нужд "Журавликов", а также подписать не соответствующие правде документы. Несмотря на то, что обязательства по договорам выполнены не были, бюджетное учреждение перевело на счет фирмы полную оплату — свыше 2 миллионов 700 тысяч рублей.
В сообщении говорится, что представитель указанного предприятия совершил мошенничество в особо крупном размере, а именно похитил деньги, которые были выделены ООО в рамках реализации целевой государственной программы.
Подчеркивается, что оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по региону.
Суд оценил доказательства и признал подсудимых виновными. Экс-главу реабилитационного центра "Журавлики" он оштрафовал на 4 миллиона рублей с лишением права занимать должности, которые связаны с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных учреждениях сроком на 6 лет, а глава ООО получил шесть лет лишения свободы условно со штрафом в размере 700 тысяч рублей.
Комментарии