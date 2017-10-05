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Житель Севастополя разрушил памятник "Героям Небесной сотни", который установлен в украинской столице на улице Институтской. Об этом пишет Life со ссылкой на советника главы МВД Украины Зоряна Шкиряка.
В сообщении подчеркивается, что мужчину, совершившего "преступный акт вандализма", задержали. В данный момент он находится в отделении полиции, где стражи порядка примут решение о привлечении его к ответственности.
Подчеркивается, что севастополец таким образом пытался отомстить за убийство украинскими силовиками людей в Донбассе.
РИА "Новости" добавляет, что по факту умышленного уничтожения имущества следственный отдел Печерского управления полиции начал уголовное производство.
В пресс-службе Национальной полиции страны отметили, что задержанный является уроженцем Луганской области, однако в последнее время он жил в Севастополе.
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