Петиция с призывом объявить импичмент президенту Украины Петру Порошенко набрала необходимое количество голосов на сайте Киевского городского совета, сообщает RT.
Для данной процедуры необходимо, чтобы как минимум 5 тысяч человек поддержали петицию.
Теперь документ может быть передан на рассмотрение властей. Глава Киевсовета и депутаты должны обратиться в Верховную раду, чтобы донести позицию жителей области. По их мнению, Порошенко не выполнил свои предвыборные обещания и фигурировал в публикациях на тему коррупции.
"В связи с этим требуем от Верховной рады принять решение об отстранении Петра Порошенко от исполнения обязанностей президента Украины (импичмент) и создать следственную комиссию парламента, которая должна проверить его деятельность на посту", — говорится в петиции.
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