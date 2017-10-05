Актриса Рената Литвинова назвала лживыми публикации в СМИ, в которых сообщалось о ее свадьбе с певицей Земфирой Рамазановой.
Литвинова намерена в судебном порядке наказать СМИ и их авторов, распространивших это заявление, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Литвиновой.
"Рената очень расстроена, что подобные лживые статьи появляются в СМИ, у нее растет несовершеннолетняя дочь. Она будет искать способ наказать авторов за клевету", — заявила представитель актрисы.
Слухи о возможной связи Литвиновой и Земфиры появлялись периодически с 2009 года. В очередной раз некоторые СМИ заявили, что артистки сыграли свадьбу в Швеции, где закон позволяет регистрировать однополые браки.
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