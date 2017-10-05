В Ростове-на-Дону при реставрации исторического фасада доходного дома, построенного в 1909 году, использовали обычные пластиковые полуторалитровые бутылки, пишет портал 1rnd.
Примечательно, что в 2017 году здание попало в программу капитального ремонта к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в следующем году. Несколько матчей ЧМ состоятся в Ростове.
"Утраченные элементы дополнены некими комками, издали напоминающими изделие азиатской кухни — манты. По-человечески понять изготовителей можно: такая форма, наверное, эстетически ближе и понятнее строителям из среднеазиатских и кавказских республик, работающих, по наблюдениям, в бригаде подрядчика", — отметил активист движения "Мой фасад" Роман Бочарников.
Речь идет о бутонах под крышей дома. Розетки цветов заменили на изделия, отлитые в формах, вырезанных из пластиковых бутылок.
"Ребята, ну если не можете сделать отливки с подлинных элементов, то лучше совсем не беритесь за утраченные части — так честнее будет. Зачем же так позориться?" — вопрошает активист.
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