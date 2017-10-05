Президент России Владимир Путин намерен провести 20 октября встречу с главами регионов, избранными на должности по итогам единого дня голосования, сообщается на сайте Кремля.
"Владимир Путин проведет встречу с главами регионов, которые были избраны накануне в ходе единого дня голосования", — говорится в сообщении.
Известно, что на встрече будут обсуждаться планы будущей работы по развитию регионов страны и результаты завершившихся электоральных кампаний.
Последним из глав регионов своего поста лишился губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. Ранее посты покинули губернатор Самарской области Николай Меркушкин, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, глава Красноярского края Виктор Толоконский, а также глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.
По слухам, на очереди глава Новосибирской области Владимир Городецкий и губернатор Омской области Виктор Назаров.
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