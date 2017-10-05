Один из сервисов такси провел опрос, на основании которого были составлены два рейтинга популярности моделей автомобилей, сообщают "Вести". Первый рейтинг показал расстановку сил в Москве и области, второй — в регионах.
Самым любимым автомобилем у таксистов Москвы оказался Ford Focus — среди его преимуществ называются хороший ресурс двигателя, прочная подвеска и наличие версии с кузовом универсал. На втором месте — Skoda Octavia, которая нравится водителям, опять же, надежной подвеской и хорошей эргономикой водительского места. К минусам этой модели относят высокую начальную стоимость.
Третье место поделили между собой Hyundai Solaris и Kia Rio — "родные братья" по технической части. В случае с этими моделями преимуществом неожиданно оказался внешний вид (многие отмечали приятный дизайн модели), а также неприхотливость мотора, которому разрешен 92-й бензин. К недостаткам относят низкое качество материалов отделки салона и плохую шумоизоляцию.
Замыкает ТОП-5 французский седан Renault Logan, главное преимущество которого в высокой надежности узлов и агрегатов, а недостаток — в скромной внешности, непривлекательной для клиентов
В регионах таксисты больше предпочитают отечественные модели, такие как Lada Largus, Lada Priora и Lada Granta. Из "иностранцев" в список самых популярных моделей региональных таксопарков попал Renault Logan. Самым же популярным автомобилем в регионах является "Ларгус", который ценят за неприхотливость, большой вместительный салон и багажник, а также за возможность без особых проблем установить газобаллонное оборудование. В целом же в регионах популярны те модели, которые просты и недороги в обслуживании и которые можно починить самостоятельно в случае поломки.
Были опрошены 1000 таксистов, работающих в столице и регионах.
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