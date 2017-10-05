ГУ МЧС России по Алтайскому краю обращается к населению и автомобилистам с просьбой проявить максимальную осторожность в ближайшие дни, поскольку ожидается ухудшение погодных условий.
По данным синоптиков, в отдельных районах Алтайского края в ближайшие сутки возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, местами отложение мокрого снега, возможно установление временного снежного покрова. В утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с с усилением до 13-18 м/с. Температура воздуха: ночью минус 4 плюс 1˚С, днем плюс 2 … 7˚С.
На всей территории края возможны аварии на трансформаторных подстанциях, обрывы линий электропередачи, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.
Отдельно ведомство обращается к автомобилистам: "При тумане и осадках, ухудшающих видимость, следует· уменьшить скорость движения до 10-20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с "противотуманками", не допускать запотевания лобового стекла, окно двери водителя лучше держать открытым и прислушиваться к шуму других транспортных средств, попросить пассажиров тоже следить за дорогой и предупреждать в случае опасности. Не следует приближаться слишком близко к едущему впереди автомобилю или ориентироваться на него при выборе траектории движения (его водитель может запросто ошибиться и съехать в кювет, увлекая вас за собой), останавливаться на проезжей части, двигаться слишком близко к осевой линии дороги, пытаться обогнать впереди идущий транспорт или пытаться проскочить узкую полосу тумана, не снижая скорости. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим".
Населению рекомендуется бережнее относиться к своей жизни и жизни окружающих, соблюдать требования безопасности во всех ситуациях — в быту, на рабочих местах, на дорогах, в природной среде и не только.
"При планировании повседневных дел необходимо учитывать метеоусловия, которые все активнее оказывают влияние на жизнедеятельность человека, и прислушиваться к рекомендациям специалистов", — говорится в сообщении.
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