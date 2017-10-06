Бюджет Алтайского края на 2018 год запланирован с доходами в 83,581 млрд рублей и расходами в 88,418 млрд. Документ с такими параметрами внес в краевое Заксобрание губернатор Александр Карлин в четверг, 5 октября. Подробности сообщает пресс-служба правительства.
Доходы краевого бюджета на 2018 год прогнозируются в сумме 83 млрд 581 млн рублей. Это на 7% больше, чем к первоначальному плану краевого бюджета на 2017 год. Налоговые и неналоговые доходы запланированы в объеме 48 млрд 369 млн рублей.
Расходы региональной казны на 2018 год прогнозируются в сумме 88 млрд 418 млн рублей (плюс 7% к первоначальному плану краевого бюджета на 2017 год).
Дефицит бюджета — 4 млрд 837 млн рублей.
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Планируемые параметры на 2019 год: доходы — 75 млрд 576 млн рублей, расходы — 80 млрд 617 млн, дефицит — 5 млрд 040 млн.
Планируемые параметры на 2020 год: доходы — 79 млрд 846 млн, расходы — 85 млрд 119 млн, дефицит — 5 млрд 273 млн.
Проект закона "О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" будет рассмотрен в первом чтении на сессии АКЗС в конце октября.
Комментарии
Тучи на фото над админисрацыей какие то нехорошии,да и так чё та не так- толи чё напакастили?
Димоновский бюджет - по Навальному столько стоит его империя с уточкой...