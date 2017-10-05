Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности губернатора Орловской области Вадима Потомского, сообщает пресс-служба Кремля.
"Принять отставку губернатора Орловской области Потомского по собственному желанию", — говорится в сообщении.
Временно исполнять обязанности главы региона будет депутат Мосгордумы Андрей Клычков.
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Потомский назначен заместителем полномочного представителя главы государства в Центральном федеральном округе.
До этой отставки последним из глав регионов своего поста лишился губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. Ранее посты покинули губернатор Самарской области Николай Меркушкин, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, глава Красноярского края Виктор Толоконский, а также глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.
По слухам, на очереди глава Новосибирской области Владимир Городецкий и губернатор Омской области Виктор Назаров.
20 октября Путин планирует провести встречу с главами регионов, избранными на должности по итогам единого дня голосования, сообщается на сайте Кремля.
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