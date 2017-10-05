Чаще всего попадают в аварии люди, страдающие от токсоплазмоза. Заражение человека происходит от домашних животных, в первую очередь от кошек, сообщает "Русская планета"
Исследователи провели анализ крови ста водителей, обратившихся за помощью к медикам после дорожно-транспортных происшествий. Выяснилось, что примерно половина из них страдает от токсоплазмоза — паразитарного заболевания, характеризующегося поражением нервной системы, глаз, скелетной мускулатуры и мышцы сердца.
При этом многие инфицированные даже не знали, что больны. В течение долгих лет симптомы могут не давать о себе знать.
Отмечается, что токсоплазмоз замедляет реакцию и понижает концентрацию — по этим причинам автолюбители, страдающие от заболевания, чаще других попадают в аварии, пришли к выводу эксперты.
Комментарии
ну это прям как про огурцы и аварии