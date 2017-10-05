Российские эксперты из НПО имени Лавочкина разработают широкомасштабную карту Вселенной, сообщает "Русская планета".
Отмечается, что изобретение станет важным этапом в космических исследованиях. На карте будут помещены несколько миллионов "черных дыр" и сто тысяч галактик.
Зафиксировать все эти объекты исследователям поможет создаваемая параллельно астрофизическая лаборатория.
Инновационное оборудование для проведения опытов построено группой российско-немецких специалистов.
Ожидается, что проект должен быть завершен уже в следующем году. А пока что предлагаем немного осознать масштабы Вселенной с помощью этого видео.
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