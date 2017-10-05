Президент России Владимир Путин поддержал идею увеличить с 10 до 25 баллов максимальный размер прибавки к ЕГЭ, которую может получить школьник за свои достижения, сообщают "Ведомости".
Баллы прибавляются к результатам ЕГЭ при поступлении в вуз. Сейчас золотая медаль оценивается в 5 дополнительных баллов, как и диплом с отличием о среднем профессиональном образовании. К примеру, золотой знак отличия физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) приносит 1 дополнительный балл.
Путин в День учителя 5 октября встретился с лауреатами конкурса "Учитель года России — 2017" в Государственном Кремлевском дворце.
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