Похолодание пришло 6 октября в Алтайский край. Как сообщает Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в отдельных районах региона ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололёдные явления. Утром местами туман. Днем возможно установление временного снежного покрова. Температура воздуха днем составит от 2 до 7 градусов тепла. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.
В Барнауле в первой половине дня также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Столбики термометров покажут от +3 до +5 градусов.
В выходные будет также прохладно: температура воздуха не поднимется выше 5-8 градусов тепла.
Как сообщал Amic.ru, накануне ГУ МЧС России по Алтайскому краю обратилось к населению региона с просьбой проявить максимальную осторожность в ближайшие дни, поскольку ожидается ухудшение погодных условий. Особенно внимательными следует быть автомобилистам.
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