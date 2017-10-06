Минфин решил повысить утилизационный сбор, чтобы пополнить государственный бюджет, однако это должно привести к очередному росту цен на новые автомобили, сообщают "Ведомости".
Очередная индексация утилизационного сбора в проект бюджета страны на 2018-2020 годы уже заложена. По расчетам Минфина, в 2018 году только повышение сбора на 15% принесет бюджету в 2018 году 28 млрд лишних рублей. В целом же, в следующем году утилизационный сбор обеспечит поступление в бюджет 223,4 млрд рублей, а в 2020-м году — уже 267,9 млрд рублей.
Государство в настоящее время оказывает финансовую поддержку отечественным производителям в том числе и за счет субсидирования утилизационных выплат. Таким образом, если эта политика продолжится, повышение утилизационного сбора не повлияет на стоимость автомобилей, выпущенных в России. Однако, по мнению экспертов, с 1 января 2018 года заметно подорожать могут автомобили, импортируемые из-за рубежа.
Сейчас производители и импортеры платят за утилизацию легковых автомобилей примерно от 44 до 85 тысяч рублей в зависимости от рабочего объема двигателей.
Кроме того, 15-процентный рост сбора может повлиять и на объемы импорта автомобилей в страну: не исключено, что некоторых модели в России исчезнут.
Окончательное решение по поводу увеличения сбора пока не принято, хоть проект бюджета на ближайшие три года уже и одобрен правительством.
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