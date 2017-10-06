Председатель Правительства России Дмитрий Медведев заявил, что до конца этого года региональные бюджеты дополнительно получат 500 млн рублей в рамках программы софинансирования выплат многодетным семьям, передает ТАСС.
Правда, принятая мера коснется лишь 50 регионов.
Ранее кабмин уже выделил на поддержку многодетных семей в регионах 16 млрд рублей из средств федерального бюджета.
Вместе с тем, выделение дополнительных ассигнований поддержки многодетных семей для осуществления выплат требуется 25 регионам. "Это означает рост рождений", — резюмировал Медведев.
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