Росреестр Пермского края утверждает, что в случае с начислением двухлетней девочке долга за капремонт действовал в рамках закона. Об этом говорится в письме, пришедшем на почту в редакцию Amic.ru.
В своем сообщении ведомство отмечает, что СМИ сообщили, что в пресс-службе регионального фонда капремонта виновным в ситуации объявили областной Росреестр, который якобы предоставляет некорректные сведения о собственниках жилья. По утверждению ведомства, эта информация не соответствует действительности:
"Согласно официальному ответу начальника управления по работе с обращениями граждан некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае" Виктора Казеева, опубликованные сведения не соответствуют действительности. Представитель Фонда капитального ремонта в своем комментарии не возлагал вину на Росреестр за предоставление недостоверных данных о собственниках жилья", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что фонд капремонта выставляет платежные документы на собственников помещения. В данном случае право собственности на квартиру оформлено на ребенка, а поэтому и платежные документы выставляются на его имя. Но платить эти взносы обязаны родители ребенка.
По заявке представителей несовершеннолетнего собственника жилья вносятся изменения в платежную систему. Для этого можно объединить лицевые счета родителей со счетами детей или открыть один счет на всю семью.
Напомним, накануне в СМИ прошла информация о том, что в Пермском крае двухлетней девочке приписали долг в 10 000 рублей за капремонт. При этом мать ребенка утверждает, что все необходимые документы в ведомство передавала, однако на имя девочки счета продолжают приходить. Также СМИ со ссылкой на пресс-службу фонда сообщили, что виноват в такой "абсурдной" ситуации областной Росреестр, который якобы передает некорректные сведения о собственниках жилья.
Комментарии
Как в российском государстве может быть виноват чиновник или ведомство. Виноваты только граждане!
Мать то думала, щас разбируться и долга не будет и платить не надо, а тут бах счета объединили и на ее счете теперь -10000 р и все равно платить то придется.
На всякую хитрую .опу найдётся хитрый винт
Непонятно, над чем здесь так иронизируют СМИ? Это от недостатка ума или образования?
Если квартира на ребенке, на него и оформляют счета. И нечего портянки на эту тему придумывать каждый день.
Так это было понятно первоначально. Я даже во внимание не принял. Собственник кто ? Тот и получит счета, а дальше тупость мамаши или автора первой заметки .