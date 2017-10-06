Житель Барнаула Роман просит власти города и ответственные службы привести в порядок пешеходный переход на улице Шукшина в районе дома №10, который сегодня горожане предпочитают обходить стороной, подвергая опасности свои жизни.
Роман сообщил, что с мая по июль 2017 года в этом районе велась перекладка тепловых сетей. В связи с этим над траншеей был временно установлен навесной мост для подхода к пешеходному переходу. В конце июля ремонтные работы успешно завершились, мост убрали, траншею заровняли, но недели три-четыре до этого перехода приходилось добираться (особенно после дождя) по грязи.
Впрочем, через некоторое время здесь восстановили асфальтовое покрытие, однако сейчас все равно этот новый асфальт приходится обходить по грязи, так как перед ним "невысыхающая лужа диаметром метров пять", пишет горожанин.
Кроме этого, бордюры по краям проезжей части очень высокие и мамочкам с детьми в колясках с них приходится "просто спрыгивать" или нести коляску на руках.
Между тем в этом районе три школы и три детских сада. По утрам очень много пешеходов с маленькими детьми, поэтому иногда проще обойти этот пешеходный переход (с нарушением правил ПДД), чем идти по нему.
Читатель Amic.ru утверждает, что этим "частенько пользуется ДПС, которая выставляет экипаж патрульных где-нибудь рядом и штрафует пешеходов."
Комментарии
такой же осел поставил переход на Исакова-Сев.-Западная. мало того, что на одной полосе лужа по колено, так на второй вообще коллектор просто перекрывает подход к переходу, а сейчас еще и парить начал. на моей памяти тут уже троих сбили - и что толку? АМИК, обратитесь в ГИБДД - пусть разъяснят
Согласна, сегодня утром по этому переходу пыталась перейти с ребенком, стало еще хуже....
Согласна, сегодня утром по этому переходу пыталась перейти с ребенком, стало еще хуже....
Сейчас Из за Вашего нытья вывалят камаз асфальта в лужу и будет ещё больше нытья, как у нас кладут асфальт.
Летом то что думали? К выборам надо было гундеть, может и помогло бы
К выборам дождей не было
там сухо и комфортно было
да и на пока на даче сидишь и шашлык с пивасом дуешь как-то не до жалоб
Да ладно выселки, Молодёжная-Ленина по стороне универа перейти в дождь невозможно. И такое много где
На первом фото кстати видно, как на заднем плане школьник "обходит" этот переход.. И такое действительно много где.
На первом фото кстати видно, как на заднем плане школьник "обходит" этот переход.. И такое действительно много где.
Так у нас везде так. Можно подумать, этот переход уникальный случай. Красноармейский-Молодежная после любого дождя тоже море разливанное. Отремонтировали же)))
6.10.2017 08:42
- гость -
А вот кстати да... Там вообще клинический случай. И дождь вроде не проливной, а лужа огромная образуется тут же...
частенько пользуется ДПС, которая выставляет экипаж патрульных где-нибудь рядом и штрафует пешеходов
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и наверное делают это с особым цинизмом?
а потом обливают из лужи пешеходов и снимают это на видео
А почему "козья тропа" не удивляет на одного человека ?
Ленина-Молодежная - чтобы перейти, нужно лавировать под колёсами транспорта, идущего по Ленинскому вниз к старому базару
Вчера видела как дети шли по грязи от 74 школы, там тоже прям от малахава и до глушкова глина одна, а переход через глушкова по глубокой луже
6.10.2017 07:42
Дюша Метёлкин
Ну будут тогда без перехода переходить. Там аллея идет. Пора уже привыкнуть за 50 лет.
Хватит жаловаться! Даниилка Бессарабов лично асфальт катал
Что разнылись то? Дугин сказал, чтобы писали хорошее. Вот так надо - ХОРОШАЯ БОЛЬШАЯ ЛУЖА, ХОРОШАЯ СОЧНАЯ ГРЯЗЬ, ХОРОШИЕ БЕЗРУКИЕ СТРОИТЕЛИ И БЕЗГЛАЗЫЕ С АДМИНИСТРАЦИИ ит.д.
6.10.2017 09:57
Гость
Шутить то тебя где где учили, недопетросян?
Купи себе резиновые сапоги на осень и не парься.
Да там на Шукшина всегда проблема, зимой на бордюрах такая наледь, но это везде. Дугин катается по городу сам проверяет, но не видит. Он по лужам с коляской не ходит!
Зимой - наледь. Кошмар.
10:04 ты случайно не дугин? Захлебнись в луже!
Ну давай расскажи нам, как там в луже, земноводное!
а пересечение пр-т Ленина и Молодежной по нечетной стороне в дождь огромная лужа которую обходят по проезжей И это под носом правительства края О чем можно говорить дальше
А дальше можно говорить о Партизанской,130. Там не лужа, там озеро. Причем круглогодичное. Можно лебедей запускать. По этой луже, практически вплавь, добираются дети до 22 школы. Иногда чистым прийти не получается, т.к. других детей везут родители на машинах, заливая грязью из этой лужи пешеходов и окна сто тридцатого дома. Кому, говорите, надо пожаловаться?
6.10.2017 12:49
- гость -
Не жалуйтесь. Накидайте в лужу гвоздей. только предварительно их позагибайте))
Отличная лужа, отличная козья тропа, а какой газон, а какая дорога, какие бордюры, как прекрасен мой город Барнаул, все родное!