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Какое название больше подходит для пешеходной зоны на улице Мало-Тобольская в Барнауле?

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Переход, который лучше обойти: барнаулец просит власти обратить внимание

, ИА "Амител"
По словам горожанина, ДПС пользуется тем, что до пешеходного перехода не добраться, и штрафует пешеходов

Житель Барнаула Роман просит власти города и ответственные службы привести в порядок пешеходный переход на улице Шукшина в районе дома №10, который сегодня горожане предпочитают обходить стороной, подвергая опасности свои жизни.

Роман сообщил, что с мая по июль 2017 года в этом районе велась перекладка тепловых сетей. В связи с этим над траншеей был временно установлен навесной мост для подхода к пешеходному переходу. В конце июля ремонтные работы успешно завершились, мост убрали, траншею заровняли, но недели три-четыре  до этого перехода приходилось добираться (особенно после дождя) по грязи.

Впрочем, через некоторое время здесь восстановили асфальтовое покрытие, однако сейчас все равно этот новый асфальт приходится обходить по грязи, так как перед ним "невысыхающая лужа диаметром метров пять", пишет горожанин.

Кроме этого, бордюры по краям проезжей части очень высокие и мамочкам с детьми в колясках с них приходится "просто спрыгивать" или нести коляску на руках.

Между тем в этом районе три школы и три детских сада. По утрам очень много пешеходов с маленькими детьми, поэтому иногда проще обойти этот пешеходный переход (с нарушением правил ПДД), чем идти по нему.

Читатель Amic.ru утверждает, что этим "частенько пользуется ДПС, которая выставляет экипаж патрульных где-нибудь рядом и штрафует пешеходов."


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Комментарии

6.10.2017 07:42
Дюша Метёлкин

такой же осел поставил переход на Исакова-Сев.-Западная. мало того, что на одной полосе лужа по колено, так на второй вообще коллектор просто перекрывает подход к переходу, а сейчас еще и парить начал. на моей памяти тут уже троих сбили - и что толку? АМИК, обратитесь в ГИБДД - пусть разъяснят

0  0
6.10.2017 08:05
- гость -

Согласна, сегодня утром по этому переходу пыталась перейти с ребенком, стало еще хуже....

0  0
6.10.2017 08:05
- гость -

Согласна, сегодня утром по этому переходу пыталась перейти с ребенком, стало еще хуже....

0  0
6.10.2017 08:15
- гость -

Сейчас Из за Вашего нытья вывалят камаз асфальта в лужу и будет ещё больше нытья, как у нас кладут асфальт.
Летом то что думали? К выборам надо было гундеть, может и помогло бы

0  0
6.10.2017 08:30
- гость -

К выборам дождей не было
там сухо и комфортно было
да и на пока на даче сидишь и шашлык с пивасом дуешь как-то не до жалоб

0  0
6.10.2017 08:42
- гость -

Да ладно выселки, Молодёжная-Ленина по стороне универа перейти в дождь невозможно. И такое много где

0  0
6.10.2017 08:50
- гость -

На первом фото кстати видно, как на заднем плане школьник "обходит" этот переход.. И такое действительно много где.

0  0
6.10.2017 08:50
- гость -

На первом фото кстати видно, как на заднем плане школьник "обходит" этот переход.. И такое действительно много где.

0  0
6.10.2017 09:17
- гость -

Так у нас везде так. Можно подумать, этот переход уникальный случай. Красноармейский-Молодежная после любого дождя тоже море разливанное. Отремонтировали же)))

0  0
6.10.2017 09:18
- гость -

6.10.2017 08:42
- гость -
А вот кстати да... Там вообще клинический случай. И дождь вроде не проливной, а лужа огромная образуется тут же...

0  0
6.10.2017 09:37
- гость -

частенько пользуется ДПС, которая выставляет экипаж патрульных где-нибудь рядом и штрафует пешеходов
---
и наверное делают это с особым цинизмом?
а потом обливают из лужи пешеходов и снимают это на видео

0  0
6.10.2017 09:43
- гость -

А почему "козья тропа" не удивляет на одного человека ?

0  0
6.10.2017 09:45
Лариса

Ленина-Молодежная - чтобы перейти, нужно лавировать под колёсами транспорта, идущего по Ленинскому вниз к старому базару

0  0
6.10.2017 09:48
- гость -

Вчера видела как дети шли по грязи от 74 школы, там тоже прям от малахава и до глушкова глина одна, а переход через глушкова по глубокой луже

0  0
6.10.2017 09:55
- гость -


6.10.2017 07:42
Дюша Метёлкин

Ну будут тогда без перехода переходить. Там аллея идет. Пора уже привыкнуть за 50 лет.

0  0
6.10.2017 09:55
- гость -

Хватит жаловаться! Даниилка Бессарабов лично асфальт катал

0  0
6.10.2017 09:57
Гость

Что разнылись то? Дугин сказал, чтобы писали хорошее. Вот так надо - ХОРОШАЯ БОЛЬШАЯ ЛУЖА, ХОРОШАЯ СОЧНАЯ ГРЯЗЬ, ХОРОШИЕ БЕЗРУКИЕ СТРОИТЕЛИ И БЕЗГЛАЗЫЕ С АДМИНИСТРАЦИИ ит.д.

0  0
6.10.2017 10:04
- гость -


6.10.2017 09:57
Гость

Шутить то тебя где где учили, недопетросян?
Купи себе резиновые сапоги на осень и не парься.

0  0
6.10.2017 10:46
- гость -

Да там на Шукшина всегда проблема, зимой на бордюрах такая наледь, но это везде. Дугин катается по городу сам проверяет, но не видит. Он по лужам с коляской не ходит!

0  0
6.10.2017 11:24
- гость -

Зимой - наледь. Кошмар.

0  0
6.10.2017 11:44
- гость -

10:04 ты случайно не дугин? Захлебнись в луже!

0  0
6.10.2017 11:57
11:44

Ну давай расскажи нам, как там в луже, земноводное!

0  0
6.10.2017 12:18
singer

а пересечение пр-т Ленина и Молодежной по нечетной стороне в дождь огромная лужа которую обходят по проезжей И это под носом правительства края О чем можно говорить дальше

0  0
6.10.2017 12:49
- гость -

А дальше можно говорить о Партизанской,130. Там не лужа, там озеро. Причем круглогодичное. Можно лебедей запускать. По этой луже, практически вплавь, добираются дети до 22 школы. Иногда чистым прийти не получается, т.к. других детей везут родители на машинах, заливая грязью из этой лужи пешеходов и окна сто тридцатого дома. Кому, говорите, надо пожаловаться?

0  0
6.10.2017 12:51
- гость -


6.10.2017 12:49
- гость -


Не жалуйтесь. Накидайте в лужу гвоздей. только предварительно их позагибайте))

0  0
6.10.2017 13:39
- гость -

Отличная лужа, отличная козья тропа, а какой газон, а какая дорога, какие бордюры, как прекрасен мой город Барнаул, все родное!

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