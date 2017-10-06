ФСБ установила четверых россиян, которые организовали шквал звонков о ложном минировании, заявил директор службы Александр Бортников, сообщает Первый канал.
Волна телефонного терроризма началась в России 9 сентября. Схема стандартная: анонимный звонок с сообщением о заложенной бомбе в школах, торговых центрах, госучреждениях, офисных комплексах. Еще сегодня из нескольких регионов поступали такие новости.
По данным информационных агентств, в общей сложности за месяц были эвакуированы почти 800 тысяч человек в 120 городах.
"Ущерб от нанесенных действий, в том числе экономический, существенный. Более 300 млн рублей понесли убытки те структуры, в отношении которых были ложные звонки. А в отношении того, кто это сделал, то мы установили, что это российские граждане — четверо человек, которые находятся сейчас за границей. Есть пособники, которые есть на территории страны. Но работу по их розыску мы осуществляем с нашими партнерами", — сообщил Бортников.
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