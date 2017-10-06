Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила, что законопроект о продлении срока выплат ежемесячного пособия по уходу за ребенком вряд ли будет поддержан правительством, сообщает "Парламентская газета".
"Эта идея не нова, и похожий законопроект уже был. Но его не поддержало правительство, потому что нет средств. Причем кабинет министр не поддержал даже ту инициативу, где речь шла о продлении выплат до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. Что касается семи лет — это вообще несбыточно", — сказала Плетнева.
Ранее депутаты Сергей Вострецов и Сергей Катасонов внесли в Госдуму законопроект, предполагающий продление периода выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет и от трех до семи лет в том случае, если ребенку не предоставят место в государственной или муниципальной дошкольной образовательной организации.
Сейчас пособие по уходу за ребенком прекращают выплачивать после полутора лет. Его размер составляет около 40% от среднего заработка и зависит от факта трудоустройства, размера зарплаты до ухода в отпуск, а также региона, в котором проживает получатель. В некоторых случаях выплачивается фиксированная сумма.
Средний минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком составляет около 2,9 тыс. рублей, за вторым и последующими детьми — 5,8 тыс. рублей, а средний максимальный — около 11,6 тыс. рублей.
Отпуск по уходу за ребенком предоставляется до достижения им трех лет. В период от полутора до трех лет выплачивается уже ежемесячная компенсация в размере 50 рублей.
По экспертным оценкам, около 40% ухаживающих за детьми по достижении ими полутора лет не выходят на работу.
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