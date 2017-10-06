Сотрудница океанариума Sea World в американском городе Орландо Эми Шумахер сняла на видео реакцию дельфинов, увидевших несколько белок, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на UPI.
"Если вы нуждались в дозе экстраординарной умильности, посмотрите, что происходит, когда к деткам приходят гости", — прокомментировала видео Шумахер на своей странице в Facebook.
На видео несколько молодых дельфинов завороженно наблюдают через стеклянную стенку за белками, которые решили поискать еду перед бассейном. Некоторые буквально раскрыли рот от удивления.
Когда одна из белок ускакала в другое место, дельфины развернулись, чтобы не терять ее из вида.
Видео посмотрели более 1,4 миллиона раз.
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