Forbes третий год составляет рейтинг 50 крупнейших иностранных компаний, работающих в России. В список включены компании, более чем на 50% принадлежащие иностранным владельцам. Они ранжируются по совокупной выручке, полученной в 2016 году. В итоговую выручку иностранной компании включались данные всех ее российских активов.
На первом месте Groupe Auchan (Ашан): в 2016 году выручка французского ретейлера составила 404 млрд рублей. Подконтрольная семье Мюлье компания открыла первый гипермаркет в России в 2002 году.
Второе место с продажами на 310 млрд рублей заняла немецкая сеть гипермаркетов Metro Group. Третье место закрепилось за компанией Toyota Motor, продавшей автомобилей на 278 млрд рублей. В прошлом рейтинге "бронзовым призером" был табачный гигант Japan Tobacco International — теперь на четвертом месте. Первая двойка осталась неизменной.
С выручкой 269 млрд рублей пятерку закрывает другой табачный гигант — Philip Morris International. В десятку также входят ИКЕА (198 млрд рублей), группа Volkswagen (191 млрд), Leroy Merlin (188 млрд), British American Tobacco (182 млрд). Закрывает десятку лучших PepsiCo (177 млрд), а главный конкурент этой компании в лице Coca-Cola Hellenic Bottling оказался лишь на 23-м месте с выручкой 83 млрд рублей.
Совокупная рублевая выручка иностранных компаний в 2016 году выросла на 9,6%, до 5,5 трлн рублей. Больше других по-прежнему зарабатывает бизнес из Германии — совокупная выручка 11 компаний из этой страны составляет 1,2 трлн рублей. За ними следуют компании из Франции (936 млрд рублей) и США (884 млрд рублей).
Самый большой прирост выручки показало российское представительство Apple, увеличившее в 2016 году выручку на 65%. Следом идут British American Tobacco (31%) и Ford Motor (29%). Самая большая доля российской выручки в общем объеме продаж у компании Nokian Tyres из Финляндии (44%). За ней с большим отрывом следует табачная компания Japan Tobacco International (27%). Замыкает тройку финская Fortum — 25% глобальной выручки энергетическая компания получает в России.
В общей сложности в рейтинг вошло 10 машиностроительных компаний, девять работают в пищевой промышленности, восемь занимаются торговлей. Больше всего в России заработали иностранные торговые компании — 1,34 трлн рублей. Чуть меньше машиностроители — 1,26 трлн рублей.
В рейтинг не включались банки, страховые, лизинговые, инвестиционные и другие финансовые компании ввиду их существенных отличий от торговых и промышленных компаний в бизнесе и бухгалтерском учете. Кроме того, в рейтинге не учитывались компании, деятельность которых заключается в управлении активами. Выручка в других валютах была пересчитана по средним курсам за 2016 год.
Комментарии
Сто пятисотый раз повторяю, по выручке не оценивают компании, нужно оценивать по чистой прибыли.