Фото: vk.com/barneos22
Первый снег выпал в региональной столице и населенных пунктах Алтайского края. Местами образовался снежный покров, написали очевидцы в группе Barnaul 22 поздно вечером в четверг, 5 октября.
"С первым снегом, Барнаул!" — гласит подпись под одним из снимков. Также местные жители отметили, что снег идет в поселке Октябрьский, в Бийске, Рубцовске, Косихе, Шипуново и поселке Спутник. По словам жителей Полковниково, там образовался снежный покров высотой 5 сантиметров. Всех автомобилистов призывают быть осторожнее на дороге.
Напомним, накануне в ГУ МЧС РФ по региону попросили местных жителей быть бдительными из-за ухудшения погодных условий.
Синоптики обещают в отдельных районах края осадки в виде дождя и мокрого снега, который местами может отложиться. В утренние часы возможен туман и установление временного снежного покрова.
По всему краю могут произойти аварии на трансформаторных подстанциях, обрывы линий электропередачи и увеличиться количество ДТП.
Комментарии
Очевидцы долго дремлют, первый снег в Алтайском крае был 23-24 сентября.
6.10.2017 08:21
Сумрачный гений
Это же вконтактыши из Б22. Их постоянно что то удивляет, поражает, шокирует.
Ну да...
Очевидцы из комы вышли ? Или только что в АК вернулись ?
Название новости как будто конец света... "Очевидцы сообщили......"
6.10.2017 08:25
- гость -
Ну у ВК-шников по крайней мере погода точная, не то что у наших синоптиков - обвалы холода или град в ясный день. Здесь они молодцы. Даже вон снежный покров рулеткой померили ночью.
Снег, ну и чтооооо? В Сибири живём, вроде не лето уже. Так нет, раздули будто в июле снег идёт и все в шоке, фотки выставляют, в окно-то нельзя посмотреть