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Участковый полицейский установил личность злоумышленника, которого подозревают в краже камер видеонаблюдения в Бийске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Отмечается, что с заявлением в полицию обратился председатель одного из ТСЖ города после того, как обнаружил, что из двух подъездов многоквартирного дома исчезли камеры наблюдения. Ущерб от кражи составил 11 тысяч рублей.
Во время расследования уголовного дела, которое возбудили по факту кражи, участковый собрал доказательства, позволившие установить личность подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель, который живет в нескольких кварталах от места преступления. Подчеркивается, что мужчина уже был ранее судим.
Похищенные камеры удалось изъять. Расследование дела продолжается.
Комментарии
Не, ну если непросто и трудно на такой работе кто мешает идти на легкую работу - сантехником, дворником, механизатором...
Все фейки собрали в одну новость. Не с Украины совсем, а с дальнего зарубежья. Русским же языком написано, что ФСБ работает с зарубежными партнерами.