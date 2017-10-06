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Верховная рада Украины не смогла накануне, 5 октября, рассмотреть законопроекты о реинтеграции Донбасса и о продлении действия особого статуса региона из-за драки. Депутаты оппозиционных сил сорвали заседание, из-за чего парламенту придется продолжить слушание в пятницу, 6 октября, пишет РИА "Новости".
Агентство уточняет, что депутаты от фракции "Самопомощь" и ряд внефракционных парламентариев заблокировали президиум, а другие пытались им помешать, в итоге началась потасовка. Спикер парламента Андрей Парубий сначала объявил перерыв, а некоторое время спустя закрыл заседание.
Отмечается, что в среду, 4 октября, президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором" и "оккупантом" неподконтрольных Киеву территорий, а также "о создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе". Вторая инициатива предусматривает продление на год особого статуса региона. Оба документа включили в повестку дня работы Рады и должны были рассмотреть в четверг.
Агентство подчеркивает, что ранее глава международного комитета Совфеда Константин Косачев отметил, что никаких подтверждений агрессии со стороны РФ у Киева нет, а когда нет доказательств, "приходится принимать законы". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в скорейшем преодолении Украиной политического и экономического кризиса.
Вечером в четверг депутаты Рады начали рассматривать первый закон, но почти сразу же данный процесс заблокировали депутаты от оппозиционных политических партий "Самопомощь" и "Свобода", а также некоторые депутаты от пропрезидентской фракции "Блок Петра Порошенко". Они возмущались поспешностью рассмотрения инициативы, а также требовали внести в законопроект несколько поправок, например, изъять из законопроекта упоминание минских соглашений.
Депутаты предлагают заменить их словами о резолюции Совбеза ООН, в которой она поддержала минские договоренности. По мнению депутатов, упоминать в документе минские соглашения некорректно, поскольку они не были ратифицированы Радой и не имеют силу закона. Также они зарегистрировали в Раде альтернативные законопроекты и настаивают на их принятии.
В ходе рассмотрения законопроекта о реинтеграции Донбасса между депутатами возникла сначала словесная перепалка, которая переросла в небольшую потасовку. После этого спикеру Андрею Парубию пришлось сначала объявить перерыв в работе для проведения консультаций с главами фракций, а затем закрыть заседание до утра.
Комментарии
Дурдом у них,а не Дума .
Надо было нервнопаралитическим газом их успокоить
Только бы у нас до такого не дошло !!!
Вот она - цивилизованная Европа. Туземные уб.дки
Не зря Запад принимает их в свою компанию, это прям образец западной культуры
Там женщину в белом чуть ли не насилуют на трибуне
Им следовало бы переименовать Ра-ду в Клоуна-ду
Хорошая новость, побольше таких видео про Украину. А скоро в ЕС вступят
Вот поэтому им и открыли границы в Европу, культурные люди, в Европе такие нужны