Мужчины в России умирают молодыми. 43% представителей сильного пола в нашей стране не доживают до 65 лет. Во всех других европейских странах мужчины имеют шанс прожить куда больше. Такие данные представил Всемирный банк на основе исследований ООН, передает РИА "Новости".
Данные публикуются каждые два года. Интересно, что на Украине и в Белоруссии этот показатель составляет менее 40%.
Исландия и Швейцария оказались самыми комфортными для мужчин странами. Здесь показатель мужской смертности до 65 лет равен всего 10%.
Между тем в сентябре руководитель Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что уровень жизни россиян увеличился до 72,5 лет.
Комментарии
"Половина мужчин в России умирает в возрасте до 65 лет"
Да ну на...!!! Из ящика вещают - 71!
Очередная бредятина из ООН.
Тогда бы на улицах Европы было полно стариков, а где они?
Если посчитать средний возраст где-нибудь в кавказском селении, откуда молодёжь сбежала в Москву деньги хапать, то там и 90 лет может продолжительность жизни получиться. Вот и признать её средней по России. И пусть шахтёры в 70 идут на пенсию. А менты как и сейчас в 40.
6.10.2017 10:16
- гость -
Очередная бредятина из ООН.
Тогда бы на улицах Европы было полно стариков, а где они?
Так говорят, они по миру путешествуют.
Да ну , брехня, не может быть, у нас же медицина лучших европейских стандартов, по заявлению шойхета, вот пример - т путин, активный долгожитель, перешагнул 65 летний рубеж
Говорят, что кур доят. Путешествуют они, ага.
Медицина? Ну по крайней мере не хуже уже, чем в Европе. Это в СССР медицина была на уровень ниже европейской.
А что же тогда, те кто могут, едут в Европу лечиться? Проедь по больницам посмотри как не хуже чем в Европе обстоят дела. При СССР хоть было кому лечить и чем лечить.
Умирают потому что работают на пределе возможности, что бы прокормить семью. А обследоваться либо времени нет, либо желания.
6.10.2017 10:54
- гость -
Медицина? Ну по крайней мере не хуже уже, чем в Европе. Это в СССР медицина была на уровень ниже европейской.
Лечились в Европе?
Уровень медицины в Европе и США был всегда выше, чем в СССР и тем более в РФ, с единственным отличием, медицина в СССР было доступной и бесплатной в отличии от РФ
Вот пример
Нормативы бюджетного финансирования расходов на здравоохранение в расчете на одного жителя. Нормативы бюджетного финансирования расходов на здравоохранение в расчете на одного жителя - показатель, отражающий размеры средств, необходимых для компенсации затрат государственных организаций здравоохранения на предоставление бесплатной медицинской.
В области здравоохранения на одного жителя 2015 год, тратят Люксембург 6023 евро, в Германии - 4000 евро, Нидерланды - 3983 евро, Швеция - 3937 евро, Ирландия - 3922 евро. Меньше всего на душу населения выделяет Румыния - 816 евро. В среднем по ЕС расходы в области здравоохранения на одного жителя 2015 году составил 2781 евро. Между тем, в Швейцарии, которая находится за пределами ЕС, они были 5354 евро, и Норвегия - 4681 евро. Страны Балтии Эстония - 1348 евро, а Литва - 1364 евро, Латвия - 1030 евро.
В России затраты на здравоохранение на одного жителя в 2015 году — 350 евро
Российские власти платят за факт оказания медицинских услуг, а не за их результат, говорится в докладе The Economist Intelligence Unit. Это ставит отечественное здравоохранение в один ряд с медициной стран третьего мира
Российская система здравоохранения ориентируется не на результат лечения граждан, а на количество оказанных медицинских услуг. К такому выводу пришли эксперты международной аналитической компании The Economist Intelligence Unit (EIU). По их мнению, по этому параметру Россия схожа с Египтом, Индонезией, Нигерией, ЮАР, ОАЭ и Бразилией.
EIU — аналитическое подразделение британского медиахолдинга The Economist Group, в который входит одноименная газета. EIU занимается экономическими, политическими и социально-демографическими прогнозами.
6.10.2017 11:05
- гость -
А что же тогда, те кто могут, едут в Европу лечиться?
Едут в платные клиники, которые большинству населения Европы так же недоступны.
А отзывы про работу обычных тамошних больниц можно почитать в интернете. Небо и земля. У них даже скорых нет как у нас, которые приезжают по первому домашнему вызову. О чем вообще разговор?
Уж не по этой ли причине пенсионный возраст для мужчин хотят поднять до 65 лет?
6.10.2017 11:11
- гость -
Идите вы со своей лживой статистикой.
Вы хоть в курсе, что в странах Европы, если у вас не было налоговых отчислений за последнее время, бесплатно вас лечить никто не будет?
Т.е. потерял человек работу по каким-то причинам и лечись как хочешь, занимай, бери в долг и лечись.
Бухать меньше надо. Особенно дешёвый алкоголь и пивное пойло которое продаётся на каждом углу
6.10.2017 11:13
- гость -
6.10.2017 11:05
- гость -
А что же тогда, те кто могут, едут в Европу лечиться?
Едут в платные клиники, которые большинству населения Европы так же недоступны.
А отзывы про работу обычных тамошних больниц можно почитать в интернете. Небо и земля. У них даже скорых нет как у нас, которые приезжают по первому домашнему вызову. О чем вообще разговор?
Брехня, в Германии можно зубы бесплатно полечить раз год, государство оплатит, а скорую там вызывать при тем-ре 37,5 или арт.давление померить, не принято, есть семейный врач, вызывай его платно или своим ходом, в центры оказания помощи круглосуточные там бесплатно помощь окажут
6.10.2017 11:22
- гость -
Раз в год можно полечить бесплатно
че-та ржу над лучшей медициной в мире
11:18 Не пори чушь. У них страховка. А её не из налогов платят. По твоей логике богатый раньте, живущий на процент со вклада, сдохнет без медпомощи?
6.10.2017 11:30
- гость -
6.10.2017 11:22
- гость -
Раз в год можно полечить бесплатно
че-та ржу над лучшей медициной в мире
"Лучшая" нет такого понятия, есть эффективная медицина , а бесплатный сыр бывает в мышеловке, за всё надо платить , и мед услуги в том числе, может оплачивать государство в полном объёме , как на Кубе, или за счёт покупаемой мед страховке как в США
В СССР была лучшая медицина!!! Заключалась она во всеобщей диспансеризации и настроена была на предотвращение болезней! В случае выявления каких либо хронических заболеваний профсоюз всегда выделял путевки в профильные санатории-профилактории страны и это были не разовые акции и давались они простым рабочим и служащим.
Кто не жил в СССР в силу своей молодости, прошу не возбуждаться
Нет предмета для спора. Безусловно в РФ лучшая в мире медицина, но вы никогда не встретите в медучреждениях людей с деньгами или находящихся у власти. Загадка - почему они создают для себя закрытые клиники или лечатся на Западе где уровень медицины несравненно ниже...
Больше, надо еще больше пивнушек в каждый дом! чтобы до 50 и гуд-бай...
6.10.2017 11:11
- гость -
Умирают потому что работают на пределе возможности, что бы прокормить семью. А обследоваться либо времени нет, либо желания.
А может нет доверия? Сейчас в платной можно обследоваться, быстро без очередей.
За ваши деньги вам столько проблем найдут и лечить будут, по тем методикам , которые практикуются. Только где он результат???
6.10.2017 12:00
- гость -
сами вылечили хоть одну серьезную болезнь у взрослого ( детей пока не смотрим) за деньги?
6.10.2017 11:11
- гость -
так у нас и военный бюджет в сотню раз меньше, но это не значит что наши границы не защищены. А статистика дело неблагодарное , нужно не отчеты читать , а отзывы простых людей.
"Кто не жил в СССР в силу своей молодости, прошу не возбуждаться"
Жили жили, до сих пор помним старые бормашины 60-х годов производства и полное отсутствие анальгетиков.
Тролли убеждают, что у нас лучшая медицина. Завтра они будут убеждать, что вы дольше всех живёте на примере долгожителей путина и кобзона.