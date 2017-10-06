Фото: сайт Барнаула
Общегородской субботник, намеченный в Барнауле на пятницу, 6 октября, переносится на неопределенную дату из-за мокрого снега и дождя.
Как сообщает пресс-служба администрации краевой столицы, дата субботника, который традиционно проводится в рамках осеннего месячника санитарной очистки, будет определена исходя из благоприятных погодных условий.
Отметим, что 6 октября на большей части территории Алтайского края выпал первый снег. Жители региона охотно делятся фотографиями в социальных сетях.
Комментарии
а что еще есть люди, которые выходят работать бесплатно?
А городские службы работать не пробовали?
И прижился же анахронизм! Субботник всегда был ленинским, коммунистическим и ВЕСЕННИМ!!! Зачем осенью грязь месить? которая ч/з две недели под снег уйдет.