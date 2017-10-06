Утром 6 октября погода удивила жителей краевой столицы первым снегом, укутав в белое одеяло дома, детские площадки, клумбы и деревья — все вокруг.
"Такое вот непривычное утро", "Всё никак не налюбуюсь", "Долгожданный", "Сказочное время началось", — радуются выпавшему снегу одни горожане, а вот автовладельцы отмечают, что многие до сих пор на летней резине, и, если к вечеру ударит мороз, "будет очень весело".
Смотрим фотоподборку первых "снежных" фото от жителей Барнаула.
Комментарии
Мы на летней резине это кто? я еще две недели назад переобулся.
Гость, третье видео снизу -там парень про летнюю резину говорит...
6.10.2017 10:46
- гость -
Затянул ты с переобувкой. Надо было в конце августа.
Складывается мнение, что все восторгающиеся предвестниками морозов - больные на голову. Какой прикол в морозах? Сплошные обломы.