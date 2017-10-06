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Впервые за пять лет в России упали цены в сентябре

, ИА "Амител"
Последний раз сентябрьская дефляция была в России в 2011 году

Росстат по итогам сентября сообщил о дефляции в целом по стране на 0,1%, пишет "Российская газета". Этому явлению способствовало сезонное снижение цен на овощи. Отметим, что это уже второе снижение индекса потребительских цен в стране. Общее снижение составило 0,5%.

С начала года инфляция составила 1,7 процента, что почти в два раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В прошлом месяце снижение цен отмечалось почти на треть наблюдаемых статистиками продтоваров. На 22% подешевел репчатый лук, на 19% — картофель и морковь. Капуста, свекла, виноград, яблоки упали в цене в среднем на 7,8-16,6 процента.

Плодоовощная продукция подешевела практически во всех регионах. При этом в восьми регионах падение цен составило более 10%. Вместе с тем в Якутии в первый осенний месяц произошло подорожание фруктов и овощей на 0,5%.


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Комментарии

6.10.2017 09:58
- гость -

Вот что значит избрали тех,кого надо было избрать-не?

0  0
6.10.2017 10:46
- гость -

брехня

0  0
6.10.2017 11:28
- гость -

10:46
Или очки надень, или страну поменяй из которой пишешь.

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