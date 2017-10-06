Росстат по итогам сентября сообщил о дефляции в целом по стране на 0,1%, пишет "Российская газета". Этому явлению способствовало сезонное снижение цен на овощи. Отметим, что это уже второе снижение индекса потребительских цен в стране. Общее снижение составило 0,5%.
С начала года инфляция составила 1,7 процента, что почти в два раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В прошлом месяце снижение цен отмечалось почти на треть наблюдаемых статистиками продтоваров. На 22% подешевел репчатый лук, на 19% — картофель и морковь. Капуста, свекла, виноград, яблоки упали в цене в среднем на 7,8-16,6 процента.
Плодоовощная продукция подешевела практически во всех регионах. При этом в восьми регионах падение цен составило более 10%. Вместе с тем в Якутии в первый осенний месяц произошло подорожание фруктов и овощей на 0,5%.
Комментарии
Вот что значит избрали тех,кого надо было избрать-не?
брехня
10:46
Или очки надень, или страну поменяй из которой пишешь.