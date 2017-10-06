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Новости

Алтайские студенты поздравят Путина с днем рождения флешмобом

, ИА "Амител"
Мероприятие пройдет на площади Советов в 11.00

Фото: www.fresher.ru

Студенты Алтайского края поздравят президента России Владимира Путина 7 октября с 65-летием специальным флешмобом.

Как сообщает "Алтайская правда" со ссылкой на председателя совета обучающихся – студенческого правительства АлтГТУ Павла Пахомова, к акции присоединились представители технического, классического и аграрного университетов. 90 человек выстроятся в форме букв, поздравляющих Владимира Путина с днем рождения.

Флешмоб пройдет в Барнауле на площади Советов у памятника В.И. Ленину. Начало в 11:00.


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Комментарии

6.10.2017 10:09
- гость -

Лизнули

0  0
6.10.2017 10:14
- гость -

Фото зачётное

0  0
6.10.2017 10:16
- гость -

Путин обрадовался несуществующему росту доходов населения

Выступая на Российской энергетической неделе, Владимир Путин оптимистично заявил: "Начали восстанавливаться реальные доходы населения, что меня очень радует" (https://ria.ru/society/20171004/1506179938.html).
Нацлидер традиционно лжёт. Даже по данным Росстата реальные доходы дорогих россиян в январе-июле 2017 года снизились (https://www.gazeta.ru/business/2017/08/17/10836194.sh..) на 1,4%. Однако президент считает, что его заявления не будут проверять, как и два месяца назад, когда он лгал (http://www.apn-spb.ru/news/article26560.htm) о росте благосостояния населения президенту Чехии Милошу Земану. Впрочем, любимые кошельки Путина, типа Ротенбергов и Ковальчуков, реально богатеют с каждым днём, как и Фридманы, Усмановы и прочие олигархи ельцинского призыва. Ну и, конечно, "эффективные" менеджеры госкорпораций типа Сечина и Чубайса.

http://www.apn-spb.ru/news/article26923.htm

0  0
6.10.2017 10:18
- гость -

Беседа практического экономиста Владислава Жуковского и футуролога Максима Калашникова (Партия Дела) о том, годится ли криптовалюта (тайные деньги) для реального сектора? Какое у них будущее? Почему против «тайноденег» ополчились Набиуллина и власти Китая? Почему российские чиновники, спасая наворованное, кинулись вкладывать доллары в биткойны и другие «тайнодеьги», и поможет ли им это?

В.Жуковский: спасет ли криптовалюта российских воров?

https://youtu.be/tDdflWdv9lo

0  0
6.10.2017 10:40
- гость -

Не думаю, что имениннику это понравилось бы.

0  0
6.10.2017 10:42
- гость -

М-да, алтайские студенты, как бы вы не флешмобили, до руля старик путин вас не допустит.

0  0
6.10.2017 10:42
- гость -

сколько можно подобные дeбильные акции называть флешмобами? Флешмоб - это совсем другое

0  0
6.10.2017 10:47
- гость -

90 человек

ну на 3 вуза не так уж и много идиотов

0  0
6.10.2017 10:51
- гость -

Владимир Владимирович,как же мы,народонаселение РФ,рады за вас и ваших там,в Кремле,что у вас все хорошо и с каждым днем все лучше и лучше...

0  0
6.10.2017 10:51
- гость -

будущие торговцы сотовыми телефонами и консультанты в торговых залах

0  0
6.10.2017 10:53
- гость -

акция согласована с властями? Не арестовала бы всех доблестная милиция, которая четко следует букве закона

0  0
6.10.2017 11:00
- гость -

6.10.2017 10:51
- гость -
Неудачный жизненный опыт? )))))

0  0
6.10.2017 11:01
- гость -

Редакция, объясните выбор фото, пожалуйста.

0  0
6.10.2017 11:27
Студент

Что не сделаешь ради зачета. Иначе я бы не пошел.

0  0
6.10.2017 12:00
Алешков Иван

Проигнорированное СМИ и чиновниками
Открытое письмо президенту России Путину В.В.
от изобретателя Алешкова И.Н.
Уважаемый Владимир Владимирович,
Наши отцы и деды, семь десятилетий назад, освободили Землю от немецких захватчиков!
А 2007 году оказалось захваченным в частную собственность, озеро Пионерское возле пос. Кирова г. .Барнаула (Территория НЕЗАКОННО огорожена и круглосуточно охраняется злыми собаками и сторожами) http://www.amic.ru/news/?news_id=71571
Уникальный природный родниковый водоем, образованный из старого русла реки Барнаулка, более сорока лет служил уголком БЕСПЛАТНОГО отдыха простых людей 
Уже 9 лет, родниковая вода (15 тонн в час), бесполезно утекает в грязную Барнаулку, а могла оздоравливать тысячи простых людей и отвлекать молодежь от алкоголя, табака, наркотиков. 
Президент клуба ЗОЖ Соковиков, при поддержке президента АКОО «Белые медведи» Зеленецкого, ведет себя как классический захватчик: народ свиньи, озеро загадили, я его почистил и берегу для  чинов, олигархов, мафиози и их отпрысков, а нам, простым людям  Зачем  умные здоровые дети http://maxpark.com/community/5506/content/2586257
Примерно с такими намерениями к нам шли и Наполеон и Гитлер

Как Новогодний подарок любителям ЗОЖ, 28.12.2016 года, на озере Пионерское против воли захватчиков, пятую зиму, мной была запущена в эксплуатацию первая в мире установка «НЕЗАМЕРЗАЮЩАЯ ПРОРУБЬ» - Устройство для образования полыньи - патент РФ 2005г. №2295001. Но СМИ, городская власть, и прокуратура, в пятый раз проигнорировал это событие ЗОЖ. Поэтому 31.01.17 г. мне вынужденно пришлось снять с озера Пионерское установку, так как «хозяева» озера угрожают мне расправой.
Новый захватчик-совладелец озера Стас Орлов по телефону сказал, что по документам Отдела водных ресурсов Верхне-Обское БВУ по Алтайскому краю, теперь это не родниковое озеро, образованное из старого русла Барнаулки, а песчаный карьер, заполненный талыми водами и оформленный в частную собственность. И моё появление на частной территории будет пресекаться

0  0
6.10.2017 12:13
- гость -

Противно... Лизоблюды..

0  0
6.10.2017 12:26
- гость -

Зачем фото поменяли-то???

0  0
6.10.2017 12:30
- гость -

а что было на первом фото?

0  0
6.10.2017 12:36
- гость -

6.10.2017 11:27
Студент

Вот не надо косить под студента!

0  0
6.10.2017 12:36
- гость -

6.10.2017 12:26
- гость -

А кто его менял? То же самое фото.

0  0
6.10.2017 13:09
- гость -

Блеваааать на таких студентов!ушлёпки, такие пойдут по партийной линии, карабкаться наверх пищевой пирамиды по головам конкурентов

0  0
6.10.2017 13:13
- гость -

Вы ему еще до 77лет флешмобить будете

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