Алтайские студенты поздравят Путина с днем рождения флешмобом

Студенты Алтайского края поздравят президента России Владимира Путина 7 октября с 65-летием специальным флешмобом.
Как сообщает "Алтайская правда" со ссылкой на председателя совета обучающихся – студенческого правительства АлтГТУ Павла Пахомова, к акции присоединились представители технического, классического и аграрного университетов. 90 человек выстроятся в форме букв, поздравляющих Владимира Путина с днем рождения.
Флешмоб пройдет в Барнауле на площади Советов у памятника В.И. Ленину. Начало в 11:00.
Комментарии
Лизнули
Фото зачётное
Путин обрадовался несуществующему росту доходов населения
Выступая на Российской энергетической неделе, Владимир Путин оптимистично заявил: "Начали восстанавливаться реальные доходы населения, что меня очень радует" (https://ria.ru/society/20171004/1506179938.html).
Нацлидер традиционно лжёт. Даже по данным Росстата реальные доходы дорогих россиян в январе-июле 2017 года снизились (https://www.gazeta.ru/business/2017/08/17/10836194.sh..) на 1,4%. Однако президент считает, что его заявления не будут проверять, как и два месяца назад, когда он лгал (http://www.apn-spb.ru/news/article26560.htm) о росте благосостояния населения президенту Чехии Милошу Земану. Впрочем, любимые кошельки Путина, типа Ротенбергов и Ковальчуков, реально богатеют с каждым днём, как и Фридманы, Усмановы и прочие олигархи ельцинского призыва. Ну и, конечно, "эффективные" менеджеры госкорпораций типа Сечина и Чубайса.
http://www.apn-spb.ru/news/article26923.htm
Беседа практического экономиста Владислава Жуковского и футуролога Максима Калашникова (Партия Дела) о том, годится ли криптовалюта (тайные деньги) для реального сектора? Какое у них будущее? Почему против «тайноденег» ополчились Набиуллина и власти Китая? Почему российские чиновники, спасая наворованное, кинулись вкладывать доллары в биткойны и другие «тайнодеьги», и поможет ли им это?
В.Жуковский: спасет ли криптовалюта российских воров?
https://youtu.be/tDdflWdv9lo
Не думаю, что имениннику это понравилось бы.
М-да, алтайские студенты, как бы вы не флешмобили, до руля старик путин вас не допустит.
сколько можно подобные дeбильные акции называть флешмобами? Флешмоб - это совсем другое
90 человек
ну на 3 вуза не так уж и много идиотов
Владимир Владимирович,как же мы,народонаселение РФ,рады за вас и ваших там,в Кремле,что у вас все хорошо и с каждым днем все лучше и лучше...
будущие торговцы сотовыми телефонами и консультанты в торговых залах
акция согласована с властями? Не арестовала бы всех доблестная милиция, которая четко следует букве закона
6.10.2017 10:51
- гость -
Неудачный жизненный опыт? )))))
Редакция, объясните выбор фото, пожалуйста.
Что не сделаешь ради зачета. Иначе я бы не пошел.
Проигнорированное СМИ и чиновниками
Открытое письмо президенту России Путину В.В.
от изобретателя Алешкова И.Н.
Уважаемый Владимир Владимирович,
Наши отцы и деды, семь десятилетий назад, освободили Землю от немецких захватчиков!
А 2007 году оказалось захваченным в частную собственность, озеро Пионерское возле пос. Кирова г. .Барнаула (Территория НЕЗАКОННО огорожена и круглосуточно охраняется злыми собаками и сторожами) http://www.amic.ru/news/?news_id=71571
Уникальный природный родниковый водоем, образованный из старого русла реки Барнаулка, более сорока лет служил уголком БЕСПЛАТНОГО отдыха простых людей
Уже 9 лет, родниковая вода (15 тонн в час), бесполезно утекает в грязную Барнаулку, а могла оздоравливать тысячи простых людей и отвлекать молодежь от алкоголя, табака, наркотиков.
Президент клуба ЗОЖ Соковиков, при поддержке президента АКОО «Белые медведи» Зеленецкого, ведет себя как классический захватчик: народ свиньи, озеро загадили, я его почистил и берегу для чинов, олигархов, мафиози и их отпрысков, а нам, простым людям Зачем умные здоровые дети http://maxpark.com/community/5506/content/2586257
Примерно с такими намерениями к нам шли и Наполеон и Гитлер
Как Новогодний подарок любителям ЗОЖ, 28.12.2016 года, на озере Пионерское против воли захватчиков, пятую зиму, мной была запущена в эксплуатацию первая в мире установка «НЕЗАМЕРЗАЮЩАЯ ПРОРУБЬ» - Устройство для образования полыньи - патент РФ 2005г. №2295001. Но СМИ, городская власть, и прокуратура, в пятый раз проигнорировал это событие ЗОЖ. Поэтому 31.01.17 г. мне вынужденно пришлось снять с озера Пионерское установку, так как «хозяева» озера угрожают мне расправой.
Новый захватчик-совладелец озера Стас Орлов по телефону сказал, что по документам Отдела водных ресурсов Верхне-Обское БВУ по Алтайскому краю, теперь это не родниковое озеро, образованное из старого русла Барнаулки, а песчаный карьер, заполненный талыми водами и оформленный в частную собственность. И моё появление на частной территории будет пресекаться
Противно... Лизоблюды..
Зачем фото поменяли-то???
а что было на первом фото?
6.10.2017 11:27
Студент
Вот не надо косить под студента!
6.10.2017 12:26
- гость -
А кто его менял? То же самое фото.
Блеваааать на таких студентов!ушлёпки, такие пойдут по партийной линии, карабкаться наверх пищевой пирамиды по головам конкурентов
Вы ему еще до 77лет флешмобить будете