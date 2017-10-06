Драка в Раде Украины, которая произошла 5 октября во время принятия закона о реинтеграции Донбасса, не обошлась без последствий. Местные СМИ сообщают, что во время горячей потасовки Надежда Савченко сломала микрофон секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Турчинову.
Как пишет 112.ua, Турчинов просто пытался призвать к порядку депутатов, принявших участие в рассмотрении законопроекта о реинтеграции Донбасса. Ранее заседание было сорвано, так как представители партий "Самопомощь" и "Народный фронт" устроили потасовку.
Спикер Рады Андрей Парубий объявил о перерыве, однако это не успокоило собравшихся. Тогда Турчинов обратился к нардепам, которые блокировали трибуну, и потребовал освободить президиум.
"Происходит попытка заблокировать решение Верховной Рады о признании России агрессором. Все, кто это делает, сознательно или не сознательно…" — начал говорить, и в это время внефракционный депутат Надежда Савченко сломала ему микрофон.
Комментарии
Этим клоунам надо в раде АТО проводить, а турчинова и парубия расстрелять первыми.
жаль что только микрофон, а не шею.
попытка заблокировать решение Верховной Рады о признании России агрессором
Они уже четвертый год не могут принять такого решения? Савченко боятся?
Савченко не хочет признавать Россию агрессором, ей у нас понравилось. Она переосмыслила и поняла, что была не права. Оказывается на Украине произошел государственный переворот, с которым не все согласились. Их за это начали убивать, а Россия заступилась, потому что говорят на русском и много родственников