Средняя стоимость двухкомнатной квартиры на вторичном рынке Барнаула составляет 2 млн 260 тысяч рублей. Как правило, состояние такой квартиры среднее, находится она в Дальних Черемушках или в районе ближе к центру, дом панельный или кирпичный ("хрущевка"). Однако, имея на руках аналогичную сумму, барнаульцы могут стать обладателями собственной недвижимости в Болгарии, Китае, Таиланде, Германии, на Кипре.
"Барнаульцы действительно приобретают жилье за границей, но не для постоянного проживания, а на период обучения детей, после выхода на пенсию", – прокомментировал Константин Никитеев, руководитель АН "Ключ-Риэлт".
Посмотреть подборку жилья за границей, сравнить цены и узнать обо всех актуальных предложениях на рынке Барнаула можно на сайте "Недвижимость Алтай". В разделе "Квартиры" содержится свыше 5 100 объявлений от риелторов и частных лиц. Реальные квартиры, люди и номера телефонов, соответствующие действительности цены – факторы для оперативного решения жилищного вопроса.
Комментарии
Да, и про коммуналку, и про налоги на НД сразу напишите статейку)
Де бильные цены на недвижимость в Барнауле-результат чудовищной нехватки жилья и отсутствие социального жилья, а это прямой результат руководства краем лично товарища Карлина. Но зато Карлин за годы "эффективного" правления разбогател сказочно. Даже сынок вдруг полюбил край.
в Болгарии да, в Германии - нет.
плюс вы не написали во сколько обойдётся само право покупки недвиги за рубежом, а также стоимость владения (налоги, эксплуатация).
поверьте, эти цифры напрочь отобьют у вас подобные мысли о покупке за рубежом.