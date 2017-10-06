Фото: web.khabara.ru
Президент России Владимир Путин в свой день рождения может поучаствовать в публичных мероприятиях. Об этом пишет Life со ссылкой на слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
"Не исключены рабочие мероприятия", — цитирует издание представителя Кремля.
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Отметим, что 7 октября российскому лидеру исполнится 65 лет. Свои прошлые дни рождения Путин отмечал на ледовой арене в Сочи, где участвовал в хоккейном матче, а также в сибирской тайге. Тогда он прошел по горам около девяти километров.
Комментарии
С Днем рождения !!!
Даже не знаю чего пожелать то... Вроде все есть)))
почему он на фото всегда разный? То худой, то аж глаза в щелки превращаются. Разные люди или ботоксом накачивают?
Не, ну пожелаем прекращения издевательств над страной и ее населением...
Когда уже объявят государственным праздником и выходным?
При жизни как правило не объявляют...
Предлагаю убрать данную дату из календаря шестое а тем сразу восьмое!
Очень радует гарант!!!!!
Ну, ему, всегда, виднее!!!!
Всё цветёт его талант!!!
Он становится всё зрее!!!!!!
6.10.2017 12:11
- гость -
"Зрее" - нет такого слова. Предлагаю заменить на "злее".
65 лет - пора на пенсию
С днем рождения!!!
С днем рождения Владимир Владимирович!
Вы кому поздравления пишете, анонимы? Такому поздравлению, учитывая, что адресат его не увидит - грош цена. Хочешь поздравить - пиши лично ему и от себя, а не под "гостем". Смешно читать!
Жаль его. Ни родных, ни близких. Одни лизуны и недруги вокруг. Не с кем поделиться, не кого выслушать. Работа не идет, да и надоела порядком. И на пенсию не отпускают.
6.10.2017 13:14
Павсекакий
Не читай!
6.10.2017 13:25
- гость -
Вы его личный психолог? ))))
6.10.2017 13:30
- гость -
Видно же по уставшему лицу, невнятной речи и плоским заезженым шуткам.