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Не менее 16 человек стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса и поезда на станции Покров Владимирской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу администрации Покрова Вячеслава Аракелова.
Также он уточнил, что 34 человека остались в живых, два ребенка попали в реанимацию, около 12 человек, предварительно, увезли на скорой помощи.
В пресс-службе регионального управления МВД рассказали, что, согласно предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель автобуса нарушил ПДД.
Автобус выехал на красный сигнал светофора, из-за чего произошло столкновение с поездом. На месте ЧП работают полицейские, уточняются личности жертв аварии, выясняются ее обстоятельства. "На место выехало руководство УМВД России по Владимирской области", — отметили в полиции.
В управлении МЧС по региону добавили, что авария произошла в 03:39 по московскому времени. В ДТП попал автобус из Казахстана. Он столкнулся с поездом, следовавшим из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород. По предварительным данным, в автобусе находились 56 человек. Из них пострадали 18.
Комментарии
Опять человеческий фактор, вернее дурость, которая стоила жизней другим. Может очередной раз нужно поднять вопрос ужесточения наказания "торопыгам", лишать прав на 5 лет сразу, за проезд на общ.транспорте с пассажирами, наказывать перевозчика штрафами.
Автобус на фото никак не пассажирский
6.10.2017 13:08
- гость -
А какой? Грузовой? Не пробовали думать хотя бы иногда?
Это микроавтобус. Пассажирские автобусы немного другие. Для бестолковых.
Для тупня. А микроавтобус грузовой или пассажирский? Лучше жуй, чем говори.