Краевые и городские власти, Ростехнадзор и МЧС подтвердили готовность электросетей Барнаула к предстоящей зиме 2017-2018 гг. "Паспорт готовности", который по итогам проверки выдается энергетикам, Барнаульская сетевая компания получила 4 октября, первой в Алтайском крае.
Традиционно считается, что "Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период" свидетельствует о качестве и стабильности работы всего энергопредприятия. Для компаний, ответственных за электро- и теплоснабжение потребителей, это важнейший документ по итогам года. Коммунальные службы проверяет межведомственная комиссия, в состав которой входят четыре госструктуры: Сибирское управление Ростехнадзора, Главное управление МЧС России, Управление Алтайского края по промышленности и энергетике, городской комитет по энергоресурсам и газификации.
Главными критериями при оценке готовности электросетей к предстоящему максимуму нагрузок являются: выполнение ежегодного плана капитального ремонта, количество произошедших за год аварий в электросетях, укомплектованность персонала специальной техникой и материалами.
замена опор и воздушных линий на ул. Пенаты
"Несмотря на то, что БСК традиционно первая в графике проверок, все плановые работы были завершены еще в середине сентября. Полностью выполнен план капитального ремонта. Персонал БСК прошел необходимые противоаварийные тренировки, осуществлена диагностика и профилактические испытания энергооборудования и средств связи. На сегодняшний день мы готовы к любым внештатным ситуациям. Коллектив полностью обеспечен необходимым транспортом, запасом материалов и техникой для ведения аварийно-восстановительных работ", - отмечает главный инженер ООО "Барнаульская сетевая компания" Андрей Лавринец.
ремонт фасада на пр. Социалистический, 59
На капитальный ремонт электросетей Барнаула в этом году из тарифа было выделено 30 миллионов рублей. Отремонтировано более 86 км воздушных и кабельных электролиний, проведена модернизация оборудования на 199 трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах. Проведен косметический ремонт фасадов на 80 подстанциях.
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