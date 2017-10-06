Прокуратура Индустриального района Барнаула приняла меры реагирования в отношении управляющих организаций, не подготовивших многоквартирные дома к пуску отопления в сезоне 2017-2018. Меры были приняты после того, как в конце сентября многие горожане пожаловались на холодные батареи в своих квартирах, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
В отношении управляющих организаций, ТСЖ и жилищных кооперативов, не обеспечивших своевременную подготовку многоквартирных домов к отопительному периоду 2017-2018, приняты меры. Это обусловлено тем, что именно они несут ответственность перед собственниками помещений за оказание всех услуг и выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества.
Это установлено правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, по которым готовность объектов ЖКХ к эксплуатации в зимних условиях подтверждается наличием соответствующих актов технической готовности, которые утверждаются и сдаются до 15 сентября.
"В итоге руководителям управляющих организаций, председателю ЖСК и в правления товариществ собственников жилья внесены представления об устранении нарушений жилищного законодательства", — сообщили в прокуратуре.
Виновникам грозит от 50 до 100 тысяч рублей штрафа или дисквалификация на три года.
Ранее городские власти сообщали, что полностью отопление в домах барнаульцев появится в начале октября.
Комментарии
фактически накажут жильцов, т.к. управляющие компании содержатся на их деньги