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Причиной аварии, жертвами которой стали 16 человек, во Владимирской области стал заглохший на железнодорожных путях автобус. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на опубликованное на сайте РЖД объявление.
Сообщается, что автобус пересекал железнодорожный переезд близ станции Покров и заглох на путях.
Дежурный по переезду сразу же включил заградительный сигнал, который уведомляет бригады поездов о преграде на пути.
В сообщении говорится, что машинист поезда, следовавшего в Нижний Новгород из Санкт-Петербурга, применил экстренное торможение, а также подал световые и звуковые сигналы. Подчеркивается, что торможение позволило снизить скорость до минимально возможной, однако расстояния не хватило для полной остановки.
Напомним, инцидент произошел в 3:39 в пятницу, 6 октября. По словам главы администрации Покрова Вячеслава Аракелова, в результате ДТП погибли 16 человек, 34 остались в живых. Два ребенка попали в реанимацию, а еще 12 человек, предварительно, увезли на скорой.
Комментарии
50 человек было в автобусе?
Жители Узбекистана, пишут, ехали