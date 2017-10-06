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Сотрудница ведущей вещательной корпорации NHK в Японии Мива Садо умерла в результате сердечной недостаточности, которая была вызвана усталостью на работе. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на The Guardian.
Отмечается, что инцидент произошел еще в 2013 году, во время выборов в ассамблею Токио. 31-летняя журналистка отработала 159 часов сверх нормы, отдыхая лишь по два дня в месяц. При этом рабочий день женщины длился порядка 12 часов. Через три дня после объявления итогов голосования Садо нашли мертвой в своей кровати с телефоном в руке.
В компании признали наличие проблем с организацией труда и отметили, что данная информация не была опубликована ранее из уважения к чувствам родных погибшей телеведущей.
Комментарии
Это для России ни о чём. Взять любую школу или полицию Во где переработка- японцы через месяц перемрут