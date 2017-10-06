Сегодня на большей части территории Алтайского края, а в ночь на 7 октября в восточных и предгорных районах ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами это приведет к отложению мокрого снега на проводах и ветках деревьев.
"Утром 6 октября почти во всем регионе выпали осадки. Высота снежного покрова составила от 1 до 5 сантиметров, в Рубцовске — 7 сантиметров, в Мамонтово — 10 сантиметров. Но это будет временный снежный покров, потому что сегодня температура воздуха повысится до +1...+6 градусов", — сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.
Днем 7 и 8 октября в Алтайском крае ожидается спокойная, преимущественно без осадков погода, способствующая в ночные и утренние часы образованию тумана. Уже 9 октября в регионе вновь местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.
Температура воздуха в ночные часы на выходных и в понедельник будет понижаться до -3...-11 градусов, что приведет к гололедице на дорогах. В дневные часы температура воздуха повысится до +3...+8 градусов.
В понедельник столбики термометров покажут +6...+11. В дальнейшем тенденция к повышению дневной температуры сохранится. Уже в среду будет +7...+15.
Комментарии
Так вы ж +25 в первой половине октября обещали
Так они и сейчас пишут
"Температура воздуха в ночные часы на выходных и в понедельник будет понижаться до -3...-11 градусов."
Но чуть ниже
"В понедельник столбики термометров покажут +6...+11."