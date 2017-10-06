Фото: Amic.ru
Жители Романовского и Мамонтовского районов Алтайского края остались без электричества и воды в пятницу, 6 октября. Возможной причиной аварии стал мощный снегопад, который обрушился на Алтайский край.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, в 9 утра по местному времени поступила информация об аварии. Для восстановления электроснабжения были направлены 2 бригады МРСК (8 человек, 2 единицы техники) и оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона (3 человека, 1 единица техники).
Как сообщили Amic.ru жители Романовского района, из-за аварии отменили концерт ко Дню учителя в школах района. Кроме того, в ночь на пятницу в райцентре выпало большое количество снега. В домах жителей сел нет не только света, но и воды. Многие отправились с работы домой.
Комментарии
Под каким контролем ситуация....?! Что Вы сочиняете...школу закрыли...так как нет отопления....Администрация последнее разворовали...ОДНО ВРАНЬЁ. КОНТРОЛЁРЫ МНЕ ТОЖЕ...
6.10.2017 12:26
Алексей
А ты кто такой, из небесной канцелярии что ле? Что так визжишь
Сравните, как у нас и у них.
Из-за шторма 5 октября в Берлине полностью не работает наземный транспорт. Во многих районах Германии отсутствует электричество. Есть жертвы.
Проклятые совки не умели строить, а нам теперь мучиться! Или это уже наследие 90-х?
6.10.2017 12:41
- гость -
А у нас тоже шторм прошел?
12:50, его по жизни штормит
Заметно по твоему нику.
В ФРГ просто не умели строить. Дунул ветер с моря и вся цивилизация отключилась
Это не из-за предельного износа инфраструктуры. Это мощный удар стихии!
6.10.2017 13:21
- гость -
Да ты че? ) Значит, ветер это оказывается стихия. А когда снег или лед налипают на провода, это по-твоему что, износ инфрастуктуры?
Главное, чтоб провода от дождя не рвались! И от ветра столбы не валились. Пардон, опоры. И снег чтоб тоннами, как сейчас, не налипал.