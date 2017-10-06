Пятница, 6 Октябрь, 13:42

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Какое название больше подходит для пешеходной зоны на улице Мало-Тобольская в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,58
€ 67,78
Brent
$ 51,5
4°
Обь
178см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День Учителя-2017Отопительный сезон 2017-2018Дорожный ремонт – 2017
Новости

Турнир по киберфутболу "FIFA-2017" прошел в Барнауле

, ИА "Амител"
Турнир проходил при поддержке компании "Ростелеком" и Федерации компьютерного спорта Алтайского края

В минувшие выходные в краевой столице состоялся открытый турнир по киберфутболу "FIFA-2017", участниками которого стали любители киберспорта из Барнаула и Новоалтайска в возрасте от 16 до 25 лет. Компания "Ростелеком" наградила победителей турнира фирменными подарками.

Организатором кибертурнира, на который всего было подано 27 заявок, выступила Федерация компьютерного спорта Алтайского края. Соревнования продолжались несколько часов. По правилам дисциплина практически ничем не отличается от обычного футбола, только виртуальными командами управляют два реальных игрока, которые "дуэлят" между собой.

По итогам турнира в четверке сильнейших оказались все барнаульские спортсмены. Первое место занял Корольков Яков (@brandespace), второе место — Гилев Илья (@ilya_gilev), третье — Кубасов Илья (@biggibu), четвертое место — Братушевский Давид (@d.bratushevsky).

"Ростелеком" подарил победителям набор фирменных сувениров, среди которых – пледы, термокружки, флешки, футболки, селфи-палка. Обладателем стильной сумки для ноутбука стал Илья Кубасов, забивший, по мнению болельщиков, самый красивый гол.

"Следующий кибертурнир пройдет уже по новой версии "FIFA-18", и мы надеемся, что он привлечет еще больше игроков по данной дисциплине. Благодарим наших партнеров — "Ростелеком" за поддержку участников!" - рассказал председатель Алтайского отделения ФКС России Станислав Макаров.

Партнерские отношения Алтайского филиала "Ростелекома" с алтайской Федерацией компьютерного спорта начались в марте 2016 года, когда совместно был организован первый профессиональный турнир по киберспорту на кубок "Ростелекома".

Тогда 12 победителей стали обладателями не только денежного приза в размере 50 тыс. рублей, но и путевок на Кубок России по киберспорту. Всего в турнире приняли участие около 300 киберспортсменов со всей Сибири.

Для поклонников онлайн-игр оператор запустил специальный тарифный план "Игровой" для пользователей услуги "Домашний Интернет", который предоставляет эксклюзивные игровые привилегии для фанатов игр World of Tanks и World of Warships.

Подключая тариф "Игровой", абоненты получают высокоскоростной доступ в интернет, а также целый ряд преимуществ для игры: эксклюзивный элитный танк VIII уровня T-44-100 (Р), созданный специально для клиентов "Ростелекома", 100% прокачанный экипаж, навык "Боевое братство" и слот в ангаре, премиум-корабль шестого уровня "Адмирал Макаров".

Тарифный план "Игровой" включает в себя доступ в интернет на максимальной скорости (в зависимости от технологии подключения), а также единый для игр World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes премиальный аккаунт. Также пользователям тарифа стала доступна для подключения новая опция от сервиса 4game ("Фогейм"): она дает преимущества в популярных играх Lineage 2, Blade and Soul и Point Blank.

Узнать подробности о тарифе и способах его подключения, а также других услугах компании "Ростелеком" возможно:
в офисах продаж и обслуживания
на сайте www.rt.ru
по бесплатному телефону 8-800-1000-800

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< октябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
13:34
Число жертв ДТП с автобусом под Владимиром увеличилось до 19 человек 0
13:30
Чувствительность оскорбленных верующих предлагают понизить законопроектом 2
13:22
Медовое вино, 3D-запчасти и экскурсии: как молодежь строит бизнес на Алтае 2
13:16
Подследственные на Алтае, зашившие себе рты, отказались от акции 0
13:01
Барнаул обретет нового главу города в конце декабря 8
13:00
Турнир по киберфутболу "FIFA-2017" прошел в Барнауле 0
12:58
Школьник из Воронежа 830 раз атаковал сайт администрации Курской области 0
12:44
"Три года я шла к тебе!": как барнаульцы сходили на концерт Григория Лепса 4
12:34
Жительница Барнаула незаконно прописала по своему адресу 20 иностранцев 4
12:22
Свободных мест нет: в Барнаульской гордуме поделили руководящие посты 3
12:13
IPhone Х, посвященный Владимиру Путину, выйдет в России 6
12:06
Опубликовано видео с места аварии во Владимирской области 1
11:54
Особо охраняемые природные территории: что это и какие есть на Алтае 0
11:40
Морозы до -11 градусов и гололед ожидаются на выходных в Алтайском крае 2
11:37
Снегопад лишил жителей двух алтайских районов электричества и воды 12
11:36
Новый комитет появился в Барнаульской гордуме 1
11:32
Библиотекарь-ректор-председатель: что известно о главе думы Барнаула Буевич 3
11:25
31-летняя журналистка из Японии скончалась из-за переработок 1
11:12
В думу только женщину: главой Барнаульской гордумы стала Галина Буевич 5
11:11
Управляющие компании Барнаула накажут за неготовность дать отопление 1
11:04
С Днем улыбки: топ-5 популярных улыбающихся мемов 0
10:54
В РЖД назвали причину ДТП с участием поезда и автобуса под Владимиром 2
10:48
Зима 2017-2018: электросети Барнаула сдали экзамен на прочность 0
10:43
Экзамены по-новому. Что изменится при сдаче на права для мотоциклистов 0
10:28
16 человек погибли в аварии с участием автобуса и поезда под Владимиром 5
10:16
Песков рассказал, как Путин отметит свой юбилей 17
10:10
"Сказочное время началось!": первые "снежные" фото города от барнаульцев 4
10:05
Алтайские студенты поздравят Путина с днем рождения флешмобом 22
10:00
ООО "Энергия Маркет" раскрывает информацию за сентябрь 2017 года 0
09:57
Савченко во время драки в Раде сломала микрофон Турчинову 4
09:49
Впервые за пять лет в России упали цены в сентябре 3
09:38
Половина мужчин в России умирает в возрасте до 65 лет 26
09:32
Общегородской субботник в Барнауле перенесли из-за мокрого снега 3
09:25
Снег кружится, летает, летает... Снимки первого снега в Барнауле 0
09:05
Когда менять летнюю резину на зимнюю и как правильно ее обкатать? 10
08:49
Депутаты Рады подрались из-за закона о реинтеграции Донбасса 9
08:24
Полицейский задержал бийчанина за кражу камер наблюдения из подъезда 2
08:06
Жители Алтайского края делятся снимками первого снега в ночь на 6 октября 7
07:41
Лучшие команды Сибири приедут в Барнаул, чтобы выиграть 100 тысяч рублей 0
07:27
88,4 миллиарда: стали известны параметры бюджета Алтайского края на 2018 г. 2
07:08
Переход, который лучше обойти: барнаулец просит власти обратить внимание 26
06:51
Сумасшедший тренд: фотоподборка людей с тату на глазных яблоках 17
06:35
Не виноватые мы: пермский Росреестр о ребенке, "задолжавшем" за капремонт 5
06:14
Осторожно, гололед: в Алтайский край пришли холода 0
06:03
Там, где кончается сказка: темная сторона парка Индустриального района 22
05:42
Forbes по выручке за год ранжировал крупнейшие зарубежные компании в России 1
04:28
Дельфины засмотрелись на белочек во флоридском океанариуме 1
03:57
Правительство не поддержит продление выплат пособия по уходу за ребенком 7
02:46
ФСБ установила четверых россиян, организовавших звонки о ложном минировании 0
01:29
Медведев выписал многодетным семьям в регионах дополнительные полмиллиарда 1
00:54
Автомобили с 1 января могут подорожать из-за желания пополнить бюджет 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.