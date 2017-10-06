Фото: Mash
Видео с места ДТП во Владимирской области, где произошло столкновение поезда и пассажирского автобуса, опубликовали в сети. Соответствующий ролик размещен на Telegram-канале Mash.
На опубликованных кадрах видно практически полностью уничтоженный автобус и поезд. Вокруг транспорта ходят спасатели и сотрудники железной дороги.
Напомним, инцидент произошел в районе железнодорожной станции Покров в 3:39 в пятницу, 6 октября. В РЖД заявили, что причиной ДТП стал заглохший на путях автобус. В МВД также сообщают, что водитель транспорта нарушил ПДД и выехал на пути на запрещающий сигнал.
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В результате аварии погибли 16 человек, два ребенка попали в реанимацию, а еще 12 человек увезли на скорой. 34 пассажира остались в живых.
Комментарии
Сегодня на площади октября в 12-20 автобус хендай проехал по встречной обьезжая поток машин стоящих на красный в сторону Профинтерна демонстративно встал за линией стоп. Вот такие уроды и губят людей .Положил он на Ваши правила.