Модифицированный iPhone X с портретом Владимира Путина Putin 2018 выйдет в России ко дню рождения президента РФ. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на представителя компании Caviar, которая как раз и собирается таким образом поздравить главу государства.
Кроме того, планируется представить вариации на iPhone 8 и 8 plus.
Отмечается, что телефон будет представлен в бордовом цвете. На нем будет выгравирован золотой профиль Владимира Путина, а также основные достопримечательности Москвы. "Золотой профиль президента сияет на фоне бордового мрамора", — дается описание нового смартфона на сайте компании Caviar. При этом отмечается, что изданная к юбилею президента новая коллекция телефонов "уже устремлена в будущее — в год президентских выборов".
При этом каждый телефон будет пронумерован. А первый номер уже зарезервирован для президента.
Как уже сообщало ИА "Амител" , Владимир Путин отпразднует свой день рождения 7 октября. В 2017 году ему исполняется 65 лет.
Комментарии
2018!
как бы заранее не принято поздравлять))
"Золотой профиль президента сияет..."
Не то.. Сильнее надо лизать, сильнее..
Не патриотично! Где импортозамещение? Где российский айфон "Электроника 5 -8М" собранный из китайских запчастей, на Уралвагонзаводе
Ну реальный Мао Цзе Дун)))))
Великий кормчий!
Кстати, а почему не йотафон на базе процессора эльбрус? Вчера же видел по новостям, что импортозамещение прет. А тут такое.
А я было подумал, что неужели Эпл специально для него новую модель придумал! Оказывается, что на вражеский, пиндосский девайс, только портрет прилепили.
аполитично рассуждаете