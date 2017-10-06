Григорий Лепс 5 октября выступил с концертом в краевой столице. Зал Дворца зрелищ и спорта был заполнен, зрители танцевали, подпевали, а известный певец общался с публикой и выдавал хит за хитом.
"Как же я люблю творчество этого человека! Бомба! Эмоции зашкаливают! Три года я шла к тебе, и три года мои деньги забирало дополнительное образование, но не в этот раз! Один из лучших вечеров! Ура!", "Шикарный голос, шикарный мужчина", "Как всегда превосходен!", "Нереальная энергетика этого великого человека заряжает надолго!" — делятся впечатлениями, фото и видео после концерта барнаульцы и гости краевой столицы.
Долгожданный концерт Григория Лепса не разочаровал))).👍👍👍👍 Новые песни и всем известные старые и любимые))💋 Получила колосальное удовольствие.👌 Никакой фонограммы, все в живую. 💗💖🌺 "Отработал" отлично. Запускала прямой эфир, кому интересно, посмотрите. Меня до сих пор прям прёт...)))🤣🤣🤣 Люблю Лепса!💞 Приятный сюрприз от любимого к моему дню рождения. Спасибо милый!!!! Угодил).💋💋💋💋 #григорийлепс #концерт #барнаул22 #ясчастлива #всепросто #любитедругдруга #сюрприз #круто #мнепонравилось #яввосторге #любимыепевцы #жизнь #жизньмоялюблютебя #ура #позитив #лепсвбарнауле
Комментарии
не люблю лепса
Лепс достоин большего, чем такие отзывы)
Это дело личное. Уважать... уважаю, говорят помог многим , а вот слушать его тоже не могу ... Выбор других тоже уважаю, слушайте на здоровье.
Бросать надо Григорию этот шоу бизнес - выглядит гораздо старше своих лет, а сколько болячек у него в википедии описано...