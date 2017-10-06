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Барнаульские полицейские возбудили уголовное дело против местной жительницы, которая фиктивно прописывала иностранных граждан в своем жилье. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Отмечается, что 51-летняя женщина решила дополнительно заработать, для чего по утрам приходила к зданию Центра миграционного учета иностранцев и лиц без гражданства. Там она знакомилась с иностранцами и "предлагала им оформить уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания в доме по ее адресу", говорится в сообщении.
За это злоумышленница просила денежное вознаграждение в размере 200 рублей с человека. Подчеркивается, что иностранцы соглашались на данное предложение. В итоге жительница Барнаула смогла прописать по своему адресу свыше 20 человек, включая нескольких несовершеннолетних детей.
По факту фиктивной постановки на учет иностранцев по месту пребывания в жилом помещении в РФ было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице теперь грозит до трех лет лишения свободы.
Комментарии
это вам не миллионы из бюджета тырить, здесь все серьезнее
3(три) года? Серьезно????
3 года за 4000 рублей )))
В гостинице на Мясницкой улице в центре Москвы незаконно зарегистрировали 66.8 тыс. мигрантов из Средней Азии.
«Согласно материалам уголовного дела, ООО «Космо» — это гостиница на Мясницкой улице, дом 15», — рассказал источник в территориальном отделении полиции. В этой гостинице, по записям, внесенным в базу данных «Территория», которую МВД использует для миграционного учета, проживали приезжие из Средней Азии. «Гостиничным бизнесом по этому адресу никто не занимался», — добавил собеседник РБК.