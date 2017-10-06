Двое обвиняемых из следственного изолятора №1 в Барнауле, зашившие себе рты, отказались от этой акции, сообщает пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю.
"5 октября 2017 года двое обвиняемых, содержащихся в СИЗО-1 УФСИН России по Алтайскому краю, отказались от ранее совершенного акта членовредительства (расшили себе рты)", — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
Причины такого решения обвиняемых пока не раскрываются. 25 сентября пять человек написали заявления об отказе в приеме пищи, а 3 октября к ним присоединились еще трое, проходящие по тому же уголовному делу. При этом двое из голодающих с 25 по 27 сентября зашили себе рты. Их состояние оценивалось медработниками как удовлетворительное.
Свой поступок они объяснили тем, что следователи нарушают их конституционные права, а прокуратура Алтайского края по этому поводу не принимает мер.
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